Các nội dung mà Cục CSGT sẽ kiểm tra xe khách trước khi đi vào đường cao tốc 10/12/2025 13:36

(PLO)-Cục CSGT khuyến cáo hành khách cũng chú ý tự giác thắt dây đai an toàn khi đi trên xe ô tô, nhất là trên xe khách.

Cục CSGT, Bộ Công an vừa có thông báo về việc tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải hành khách trước khi đi vào đường cao tốc.

Theo Cục CSGT, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân, Cục CSGT sẽ tiến hành tổng kiểm soát đối với xe kinh doanh vận tải trước khi di chuyển vào lưu thông trên các tuyến đường cao tốc. Thời gian thực hiện từ 12 giờ ngày 10-12-2025, đến khi có mệnh lệnh kết thúc.

Cục CSGT kiểm soát xe kinh doanh vận tải hành khách trước khi đi vào đường cao tốc. Ảnh: CỤC CSGT

Vụ tai nạn giao thông (TNGT) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi rạng sáng ngày 9-12-2025 tiếp tục là một minh chứng cho cảnh báo về mức độ nguy hiểm đối với phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là phương tiện chở khách gây ra TNGT.

Trong 11 tháng năm 2025, TNGT liên quan đến xe ô tô khách chiếm 5,79% tổng số vụ TNGT xảy ra, trong khi hiện toàn quốc có gần 321.000 xe khách (chiếm 4,58% xe ô tô; 0,4% tổng số phương tiện cơ giới đường bộ).

Thêm vào đó, chủ xe và lái xe khách thường xuyên có những vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải và quy tắc giao thông như: xe hợp đồng trá hình, chạy sai tuyến vận tải, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, đi sai phần đường, làn đường… đều tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân, Cục CSGT sẽ tiến hành tổng kiểm soát đối với xe kinh doanh vận tải trước khi di chuyển vào lưu thông trên các tuyến đường cao tốc.

Việc kiểm soát sẽ tập trung vào các quy định về vận tải hành khách, gồm: Số khách xuất bến, số khách thực tế trên xe; Hình thức hoạt động vận tải theo tuyến cố định hoặc hợp đồng; Kiểm tra, đối soát với hành khách về hợp đồng vận tải, tránh tình trạng hợp đồng trá hình; Kiểm tra dữ liệu và tình trạng hoạt động của các thiết bị buộc phải lắp đặt với xe kinh doanh vận tải hành khách; Điều kiện của người điều khiển phương tiện (giấy phép lái xe, nồng độ cồn, ma túy…); Các điều kiện vận tải khác theo quy định.

Đối với những trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của lực lượng CSGT sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm và xử lý theo quy định. Đối với những trường hợp còn lại, lực lượng CSGT sẽ bàn giao cho ngành Xây dựng (đơn vị quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách) để xử lý.

Quá trình tiến hành tổng kiểm tra rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hành khách đi trên xe, Cục CSGT rất mong quần chúng nhân dân thông cảm và chia sẻ, vì mục tiêu lớn nhất là phải đảm bảo an toàn hoạt động vận tải hành khách, an toàn cho chính bản thân mỗi người đi trên xe.

