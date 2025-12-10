Nước đi của tài xế dịch vụ khi chọn Limo Green 10/12/2025 09:49

(PLO)-Với chi phí vận hành gần như “chạm đáy” đi kèm hàng loạt ưu đãi cùng hiệu suất khai thác vượt trội, Limo Green đang trở thành lời giải tối ưu cho bài toán lợi nhuận của các tài xế dịch vụ.

Với tài xế dịch vụ, chi phí khởi điểm luôn là “bài toán gốc rễ” quyết định việc có nên đầu tư xe hay không. Giá xăng biến động, chi phí vay vốn, bảo hiểm và các khoản lệ phí… khiến nhiều người e dè.

Dễ dàng sở hữu Limo Green

Trong bối cảnh đó, Limo Green đang là một lựa chọn dễ tiếp cận hơn hẳn nhờ mức giá mềm và chính sách hỗ trợ mạnh tay từ VinFast.

Dễ dàng sở hữu Limo Green với vốn đầu tư thấp và loạt ưu đãi khủng. Ảnh: H.ĐỨC

Ở thời điểm hiện tại, khoản vốn cần bỏ ra để sở hữu Limo Green được nhiều tài xế đánh giá là “dễ chịu chưa từng thấy” đối với một mẫu MPV 7 chỗ. Từ mức giá niêm yết 749 triệu đồng, Limo Green được giảm trực tiếp 4% trên giá bán, hỗ trợ cao nhất 22,5 triệu đồng cho tài xế chuyển từ xe xăng sang xe điện, tặng thêm 7,5 triệu đồng nếu đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TP.HCM. Chưa kể, xe điện tiếp tục được miễn 100% lệ phí trước bạ đến hết tháng 2-2027.

Tính toán trên thực tế cho thấy tổng chi phí đầu vào của Limo Green tối ưu hơn nhiều so với các mẫu MPV 7 chỗ chạy xăng trên thị trường.

“Tính ra số tiền mình phải trả chỉ hơn 700 triệu đồng. So với mua xe xăng cùng phân khúc thì khác biệt rất rõ”, anh Minh, một tài xế ở Hà Nội vừa quyết định đổi từ xe xăng sang xe điện, cho biết.

Chi phí vận hành gần như chạm đáy, lợi nhuận giữ lại tối đa

Ngoài chi phí ban đầu để sở hữu xe, trong kinh doanh dịch vụ vận tải, chi phí vận hành luôn là “điểm nghẽn” lớn nhất khiến tài xế đắn đo khi đổi xe. Với Limo Green, bài toán này được giải quyết nhẹ nhàng, thậm chí là mang tới niềm vui lớn cho chủ xe.

Xe điện VinFast hiện đang được sạc xe miễn phí. Ảnh: H.ĐỨC

Tại Đà Nẵng, bài đăng của anh Ngô Tây trong cộng đồng tài xế nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt bình luận. “Limo Green free điện 2 năm, êm ru, đồng nào chạy là đồng đó bỏ túi”, anh nhận định.

Ở phân khúc MPV 7 chỗ chạy dịch vụ, mỗi ngày, tài xế thường phải chạy 150–250 km. Với xe xăng, mức tiêu thụ thực tế theo phản ánh các hội nhóm khoảng 9–11 lít/100 km, tức mỗi ngày tài xế “bay” mất 300.000–400.000 đồng tiền nhiên liệu. Chuyển sang Limo Green, khoản này lập tức giảm về 0 đồng nhờ chính sách miễn phí sạc đến hết tháng 6-2027 tại các trạm công cộng V-Green.

Không dừng ở nhiên liệu, anh Trần Đắc Tuấn, một tài xế ở TP.HCM thừa nhận, chi phí bảo dưỡng của xe điện cũng thấp hơn đáng kể. Không có dầu máy, không thay lọc gió động cơ, không bugi… khiến lịch bảo dưỡng của Limo Green nhẹ hơn về tần suất lẫn chi phí. Với nhiều tài xế, việc không phải loay hoay với hàng loạt hạng mục bảo trì như thời còn sử dụng xe xăng là một sự “giải phóng” đúng nghĩa.

Anh Tuấn cũng khẳng định, chính sách chia sẻ doanh thu đến 90% từ GSM giúp tài xế tăng thêm đáng kể thu nhập ròng. Đây là mức chia hiếm thấy trong thị trường gọi xe hiện tại, nơi phần lớn tài xế thường chỉ giữ lại khoảng 70% doanh thu.

Với Limo Green, phần lợi nhuận dành cho tài xế đạt mức tối đa, thời gian hoàn vốn tự nhiên được rút ngắn nhất. Anh Trần Đắc Tuấn, một tài xế ở TP.HCM

Limo Green còn mang đến sự an tâm dài hạn nhờ chế độ bảo hành 7 năm cho xe, 8 năm cho pin, cùng hệ thống 350 xưởng dịch vụ và mạng lưới 150.000 cổng sạc phủ khắp 34 tỉnh, thành. Những con số này giúp tài xế thêm yên tâm bởi “đi đâu cũng được hỗ trợ”.

Tổng hòa các yếu tố vốn đầu tư hợp lý, chi phí vận hành tối ưu và hỗ trợ hậu mãi mạnh mẽ là lý do Limo Green đang áp đảo doanh số phân khúc MPV trên thị trường Việt. Thậm chí, tháng 10-2025, Limo Green đạt doanh số 4.160 chiếc - kỷ lục chưa từng có trong phân khúc này.

Theo giới quan sát, với sự xuất hiện của chiếc MPV thương hiệu Việt, thị phần nhóm xe đa dụng đã và đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt sang phương tiện điện, góp phần thúc đẩy quá trình điện hóa giao thông tại Việt Nam.