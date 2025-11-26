Chuyên gia CleanTechnica ấn tượng với độ hoàn thiện của xe điện VinFast 26/11/2025 14:45

(PLO)-Viết trên trang tin CleanTechnica, nhà báo Raymond G. Tribdino nhận định VinFast đang chuyển mình toàn diện với những khoản đầu tư đúng hướng và thay đổi trong tư duy quản trị, liên tục nâng chuẩn, cải thiện quy trình. Triết lý này, theo tác giả, đang giúp VinFast tạo nền móng để mở rộng toàn cầu.

VinFast tăng tốc đầu tư để bứt phá

Mới đây, CleanTechnica, trang tin hàng đầu của Mỹ về công nghệ xanh, đăng tải bài xã luận có tựa đề “Tại sao VinFast đang đầu tư mạnh mẽ để 'chạm tới những vì sao'”.

Bài được viết bởi cây bút kỳ cựu Raymond Tribdino với hơn 20 năm kinh nghiệm viết về ô tô và công nghệ. Ông cũng từng ba lần thăm tổ hợp nhà máy VinFast ở Hải Phòng, gần nhất là trong năm nay.

Tổ hợp nhà máy VinFast tại Hải Phòng.

Trở lại khu nhà máy sau 3 năm (2022-2025), ông Tribdino nhận định VinFast “đã có bước tiến rất lớn trong sản xuất, nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam. Đây không chỉ là tiến bộ mà ở mức tối thiểu là một sự chuyển mình toàn diện”.

Nhìn vào kết quả kinh doanh gần đây và lắng nghe ý kiến của chuyên gia tài chính, ông Tribdino nhận thấy VinFast đang bỏ ra khoản tiền rất lớn trong giai đoạn trước mắt, tập trung vào ba mảng chủ chốt: Xây dựng mạng lưới showroom và đại lý rộng khắp, tung ra chiến dịch marketing sáng tạo, và rót vốn cho hoạt động R&D để phát triển những mẫu xe thế hệ mới.

“Nếu ta nhìn vào quá khứ, đây là khoản đầu tư tốt”, Tribdino dẫn lời chuyên gia. Theo ông, các báo cáo tài chính của VinFast là bài học lớn trong chi tiêu chiến lược: Chịu chi khoản tiền trước mắt để chinh phục thị trường xe điện toàn cầu sau này.

CleanTechnica dẫn số liệu cho thấy hoạt động của VinFast đang tăng tốc mạnh. Riêng nửa đầu năm 2025, VinFast giao 72.167 xe điện, tăng 223% so với cùng kỳ. Khi tính cả xe hai bánh điện, tổng sản lượng đạt 114.484 chiếc, tăng 447 %.

Tác giả lưu ý việc VinFast hiện có 394 showroom trên toàn cầu và trích thông cáo gần nhất cho biết công ty đã giao 20.380 xe trong tháng 10, đưa tổng số xe bàn giao 10 tháng của 2025 tại Việt Nam lên 124.264 chiếc.

Nể phục bước chuyển mình của VinFast

Trong bài viết trước đó ngày 1-11 cho CleanTechnica, ông Tribdino cũng mô tả sự thay đổi rõ rệt của nhà máy VinFast tại Hải Phòng. “Nhà máy từng gây ấn tượng với tôi về tham vọng vào năm 2022 nay khiến người ta phải nể phục bởi khả năng thực thi”, ông viết.

CleanTechnica ghi nhận VinFast đã làm chủ công nghệ, tự thiết kế hệ thống quản lý pin, nghiên cứu hệ thống quản nhiệt và từng bước tham gia vào phát triển hóa chất pin cùng đối tác quốc tế nhưng với vai trò chủ động hơn.

Tổ hợp nhà máy VinFast có mức độ tự động hoá cao.

VinFast còn triển khai hệ thống kiểm soát chất lượng ứng dụng AI để phát hiện lỗi vi mô, với triết lý quản lý chất lượng dịch chuyển từ kiểm tra sang phòng ngừa lỗi ngay từ gốc.

“Nếu sự thay đổi ở nhà máy pin đã gây ấn tượng thì bước chuyển mình ở xưởng dập còn nổi bật hơn nữa. Mỗi máy dập đã được hiệu chỉnh lại với độ sai số tính bằng micromet, mức độ chính xác mà tôi chỉ từng thấy ở các cơ sở của Đức hoặc Nhật đã trải qua nhiều thập kỷ hoàn thiện”, bài viết khẳng định.

Theo ông Tribdino, thay đổi thực sự không nằm ở công nghệ mà ở tư duy. Năm 2022, kiểm soát chất lượng ở nhà máy vẫn là công đoạn diễn ra tại các trạm kiểm tra. Đến năm 2025, chất lượng được xây dựng ngay từ mỗi bước của quy trình.

“Những tấm thân xe rời dây chuyền năm 2025 hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của bất kỳ dòng xe cao cấp nào trên bất kỳ thị trường nào. Độ khít và độ hoàn thiện thực sự xuất sắc”, ông viết.

Tribdino nhận định, điều thúc đẩy sự chuyển biến phi thường nêu trên nằm ở quan điểm phải khắc phục sai sót ngay lập tức của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng. Tinh thần ấy đã đi vào cách toàn bộ hệ thống vận hành.