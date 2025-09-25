Thuê VinFast VF 9 đi chơi, chuyên gia công nghệ đánh giá đúng chuẩn mẫu 'xe chủ tịch' 25/09/2025 10:59

(PLO)-Với mức giá tốt nhất phân khúc SUV fullsize cộng thêm loạt ưu đãi lên tới 238 triệu đồng và đặc quyền miễn phí sạc, VinFast VF 9 trở thành lựa chọn hiếm hoi mang đến cả sự sang trọng đúng chuẩn “xe chủ tịch” lẫn tính kinh tế.

Với những trang bị hiện đại, VinFast VF 9 tiếp tục chứng minh mình xứng đáng với biệt danh “xe chủ tịch” trên mỗi chuyến đi.



Tiện nghi đúng chuẩn luxury

Những ngày đầu tháng 9, chuyên gia công nghệ và xe hơi Tony Phùng đã có chuyến đi chơi tại Nha Trang cùng với gia đình trên chiếc VF 9.

Ngay từ khi khởi hành, mẫu xe điện cao cấp nhất của VinFast đã gây ấn tượng bằng sự kết hợp hiếm có giữa sức mạnh và sự êm ái. Khối động cơ điện kép công suất lên tới 402 mã lực, mô-men xoắn 620 Nm, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hệ thống treo khí nén giúp chiếc SUV fullsize hơn 3 tấn vận hành linh hoạt đáng kinh ngạc.

﻿ VinFast VF 9 tiếp tục chứng minh mình xứng đáng với biệt danh “xe chủ tịch” trên mỗi chuyến đi.

“Trên xe có tổng cộng bốn người lớn, một em bé và khá nhiều đồ phía sau, nhưng cảm giác mọi thứ đều quá đơn giản và nhẹ nhàng với động cơ cực kỳ ‘bá đạo’ của chiếc xe này”, anh Tony Phùng chia sẻ.

Bên trong khoang nội thất, VF 9 tiếp tục chứng minh mình xứng đáng với biệt danh “xe chủ tịch”. Bố trí 7 chỗ rộng rãi, nội thất bọc da cao cấp, trần xe cao, khoảng để chân hào phóng cho cả hàng ghế hai và ba. Sau chuyến đi 400 km, hơn 6 tiếng, cả người lái và hành khách đều không hề có cảm giác mệt mỏi.

Ghế rất to, ngồi khoanh chân lên vẫn cực kỳ thoải mái, còn có đầy đủ tiện nghi đúng nghĩa luxury: massage, làm mát ghế. Ngồi lên không lo bị nóng lưng. Sau vài ngày trải nghiệm, thực sự xe này có quá nhiều thứ khiến mình phê và sướng Reviewer Tony Phùng

Chưa hết, VF 9 còn gây ấn tượng mạnh với màn hình 15,6-inch hỗ trợ hệ sinh thái kết nối thông minh, đèn LED Matrix tự động thích ứng. Trong khi đó, hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) tạo nên “hàng rào an toàn” khó tìm thấy ở xe xăng cùng tầm tiền. Cụ thể, hệ thống cho phép xe hỗ trợ người dùng giữ làn, điều chỉnh tốc độ và khoảng cách, thậm chí can thiệp nhẹ nhàng vào vô-lăng khi phát hiện nguy cơ va chạm.

“Trong suốt gần 200 km trên cao tốc, tôi gần như không phải đạp ga hay phanh. ADAS giúp việc lái xe quá nhàn nhã và an toàn”, anh Tony Phùng chia sẻ.

Những điểm cộng khác mà reviewer công nghệ này đặc biệt thích thú với VF 9 gồm: khả năng cách âm “ấn tượng như xe Đức”, chế độ lái mượt mà và pin CATL dung lượng lớn cho quãng đường di chuyển lên tới 626 km (phiên bản Eco).

“Đi một chuyến thật xa mới thấy được giá trị tuyệt vời mà chiếc xe này mang đến”, anh Tony Phùng tổng kết.

Khi “hạng thương gia” không còn là đặc quyền đắt đỏ

Nếu với các hãng xe châu Âu, để sở hữu một mẫu SUV điện cỡ lớn, nhiều công nghệ tương đương VF 9, khách hàng thường phải bỏ ra số tiền gấp 2-3 lần, thì VinFast chọn một hướng đi khác: đưa chuẩn mực xe sang đến gần hơn với số đông. VF 9 bản Eco có giá niêm yết 1,499 tỷ đồng, bản Plus 1,699 tỉ đồng. Đây là mức giá phá vỡ quy luật “xe sang là phải tốn kém” trên thị trường.

Chính sách bảo hành cho VinFast VF 9 tới 10 năm hoặc 200.000 km.

Bên cạnh giá bán cạnh tranh, VinFast còn “chồng” thêm ưu đãi đặc biệt cho VF 9, lên tới 238 triệu đồng, gồm: giảm 4% trực tiếp vào giá bán theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần 3; hỗ trợ 100 triệu đồng cho khách chuyển đổi từ ô tô xăng, dầu sang xe điện; tặng 70 triệu đồng khi đăng ký biển số tại Hà Nội và TP.HCM… Đây là những lợi ích mà khách hàng của các thương hiệu xe sang truyền thống khó có được.

Không chỉ chi phí sở hữu hấp dẫn, chi phí sử dụng VF 9 cũng được đưa về mức thấp kỷ lục nhờ đặc quyền miễn phí sạc tại hệ thống V-Green toàn quốc đến 30-6-2027. Bên cạnh đó, xe điện cũng ít chi tiết hao mòn, không cần thay dầu động cơ định kỳ... nên cũng giúp chủ xe tiết kiệm đáng kể chi phí bảo dưỡng.

“Với các mẫu xe sang thông thường, chi phí nuôi xe có thể lên tới vài chục, thậm chí cả trăm triệu đồng mỗi tháng. Đối với VF 9, ngoài nhiên liệu 0 đồng thì giá phụ tùng thay thế của VinFast cũng rất rẻ”, anh Trần Minh Khoa, một chủ xe VF 9 tại Hà Nội, so sánh.

Bên cạnh đó, chính sách bảo hành tới 10 năm hoặc 200.000 km, kèm dịch vụ hậu mãi cao cấp như giao xe tận nơi, hotline riêng 24/7 cũng là những điều biến VF 9 trở thành lựa chọn “sang nhưng dễ nuôi” - điều gần như chưa từng có trong phân khúc SUV cỡ lớn hạng sang tại Việt Nam.