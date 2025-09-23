Chuyện gì đang xảy ra với thị trường ô tô nhập khẩu? 23/09/2025 11:00

Theo báo cáo mới nhất của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng 8-2025 ước tính có 14.913 ô tô nhập khẩu về Việt Nam. Con số này đã giảm 19% so với tháng 7-2025 và giảm nhẹ 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng 8-2025 ước tính có 14.913 ô tô được nhập về Việt Nam. Ảnh: TN

Tổng giá trị ô tô nhập khẩu tháng 8-2025 đạt 363 triệu USD, giảm khoảng 16% so với tháng trước đó nhưng vẫn tăng 22,6% so với cùng kỳ.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc ước tính đạt 136.490 chiếc, giá trị ước 3,021 tỉ USD - tăng 28,1% về lượng và 38,3% về giá trị so với cùng kỳ.

Trong đó, số lượng ô tô từ Indonesia nhập về Việt Nam tháng 8-2025 đứng vị trí thứ nhất với 6.673 chiếc, giá trị nhập khẩu đạt gần 91,5 triệu USD. Thái Lan đứng thứ 2 về số lượng với 5.346 chiếc nhưng giá trị lên tới hơn 113,4 triệu USD. Xếp vị trí thứ 3 là xe nhập khẩu từ Trung Quốc với 3.206 chiếc, giá trị hơn 106,4 triệu USD.

Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, ô tô nhập khẩu từ thị trường Indonesia nhập vào Việt Nam đạt 51.955 chiếc, với giá trị 736,4 triệu USD. Xe từ Thái Lan chỉ đạt 47.344 chiếc nhưng giá trị cao hơn khá đáng kể, khoảng 935 triệu USD. Riêng với ô tô nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt 30.506 chiếc, tổng giá trị đạt 993,7 triệu USD.