Cách sử dụng hệ thống điều hòa ô tô đúng cách và tiết kiệm 23/09/2025 08:13

(PLO)- Sử dụng điều hòa ô tô đúng cách không chỉ giúp làm mát nhanh chóng, tiết kiệm nhiên liệu mà còn bảo vệ hệ thống bền bỉ theo thời gian.

Podcast:

Podcast: Cách sử dụng hệ thống điều hòa ô tô đúng cách và tiết kiệm

Sử dụng điều hòa đúng cách không chỉ giúp làm mát nhanh chóng mà còn tiết kiệm nhiên liệu và kéo dài tuổi thọ hệ thống. Dưới đây là những nguyên tắc quan trọng bạn nên ghi nhớ:

1. Khởi động xe và làm mát một cách thông minh

Không vội bật điều hòa: Sau khi đỗ xe dưới trời nắng nóng, nhiệt độ trong xe có thể lên rất cao. Bật điều hòa ngay lập tức sẽ buộc máy nén phải làm việc quá tải, tốn nhiều năng lượng mà hiệu quả làm lạnh lại kém.

Bấm hạ cửa kính, đẩy khí nóng: Hãy hạ hết cửa kính và bật quạt gió ở mức cao nhất trong xe khoảng 1-2 phút. Cách này giúp đẩy bớt không khí nóng và các khí độc hại ra ngoài. Sau đó, đóng cửa và bật nút A/C. Bằng cách này, hệ thống sẽ làm mát nhanh hơn, giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể.

Bật điều hòa sau khi động cơ ổn định: Sau khi khởi động xe, nên chờ khoảng 30 giây đến 1 phút để động cơ ổn định rồi mới bật điều hòa. Điều này giúp giảm áp lực lên ắc quy và hệ thống điện của xe.

2. Sử dụng chế độ lấy gió hợp lý

Lấy gió ngoài ban đầu: Khi mới lên xe, hãy để chế độ lấy gió ngoài để đẩy không khí nóng và các mùi khó chịu ra ngoài nhanh chóng.

Chuyển sang lấy gió trong: Khi khoang xe đã mát, hãy chuyển sang chế độ lấy gió trong để tuần hoàn không khí lạnh. Chế độ này giúp giảm tải cho máy nén, làm lạnh nhanh và giữ nhiệt độ ổn định, tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

3. Điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ quạt gió

Nhiệt độ lý tưởng: Hãy cài đặt nhiệt độ ở mức dễ chịu, khoảng 23°C đến 25°C. Đặt nhiệt độ quá thấp không chỉ tiêu tốn nhiên liệu mà còn có thể gây sốc nhiệt khi bạn bước ra khỏi xe.

Điều chỉnh tốc độ quạt gió: Ban đầu, nên bật quạt gió ở tốc độ cao để làm lạnh nhanh. Sau khi đã đủ mát, hãy giảm tốc độ quạt để duy trì nhiệt độ ổn định mà không gây ồn.

Chỉ cần chú ý một vài thói quen nhỏ, bạn vừa có không gian mát mẻ dễ chịu, vừa tiết kiệm nhiên liệu và giữ hệ thống điều hòa bền lâu. Ảnh: wikiHow

4. Vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ

Vệ sinh lọc gió cabin: Lọc gió bị bẩn sẽ cản trở luồng không khí, làm giảm hiệu suất làm lạnh và gây mùi hôi. Hãy kiểm tra và vệ sinh hoặc thay lọc gió định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Kiểm tra hệ thống: Định kỳ kiểm tra lượng gas lạnh, dầu bôi trơn và các đường ống của hệ thống. Một hệ thống sạch và đầy đủ các chất lỏng cần thiết sẽ hoạt động hiệu quả, tiết kiệm nhiên liệu và phòng tránh hư hỏng.

5. Một vài lưu ý quan trọng khác

Tắt điều hòa trước khi tắt máy: Trước khi tắt động cơ, hãy tắt nút A/C và để quạt gió chạy thêm khoảng 1-2 phút. Điều này giúp thổi khô dàn lạnh, ngăn ngừa nấm mốc và mùi hôi phát triển.

Đỗ xe nơi râm mát: Việc đỗ xe dưới bóng râm sẽ giúp giảm nhiệt độ bên trong cabin đáng kể. Nếu không có lựa chọn nào khác, hãy sử dụng tấm chắn nắng để che kính xe.

Không bật điều hòa khi qua vùng ngập nước: Hãy tắt cả điều hòa và quạt gió khi đi qua vùng nước ngập để tránh nước bắn vào làm hỏng các bộ phận điện và quạt gió.