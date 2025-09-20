Những điều quan trọng bạn nên biết trước khi mua xe điện 20/09/2025 19:24

(PLO)- Xe điện đang là xu hướng, nhưng trước khi quyết định sở hữu, bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng. Từ chi phí đầu tư, vận hành đến hạ tầng sạc, đây là những yếu tố then chốt giúp bạn đưa ra lựa chọn thông minh và sáng suốt nhất.

Xe điện đang trở thành một lựa chọn phổ biến, nhưng để đưa ra một quyết định sáng suốt, bạn cần tìm hiểu kỹ về nhiều yếu tố, từ chi phí đến hạ tầng sạc. Dưới đây là 5 điều quan trọng bạn nên cân nhắc trước khi mua xe điện.

1. Chi phí ban đầu và chi phí vận hành

Xe điện thường có giá mua ban đầu cao hơn xe xăng. Tuy nhiên, chi phí vận hành lại thấp hơn đáng kể:

- Tiền điện: Sạc pin tại nhà hoặc trạm sạc công cộng thường rẻ hơn nhiều so với đổ xăng.

- Bảo dưỡng: Xe điện có ít bộ phận chuyển động hơn, không cần thay dầu nhớt, bugi, nên chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thấp hơn một cách đáng kể.

2. Dung lượng pin và phạm vi di chuyển

Dung lượng pin quyết định quãng đường xe đi được sau mỗi lần sạc.

- Phạm vi di chuyển: Hầu hết các mẫu xe hiện nay có thể đi từ 300-500km sau một lần sạc đầy, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày.

- Tuổi thọ pin: Pin xe điện có tuổi thọ cao, thường được bảo hành từ 8 năm trở lên, nhưng hiệu suất sẽ giảm dần theo thời gian.

3. Hạ tầng sạc

Hạ tầng sạc là một trong những yếu tố quan trọng nhất.

- Sạc tại nhà: Đây là phương án tiện lợi và tiết kiệm nhất. Bạn có thể lắp đặt bộ sạc tại nhà để sạc qua đêm.

- Trạm sạc công cộng: Mạng lưới trạm sạc đang ngày càng phát triển. Tuy nhiên, bạn cần tìm hiểu kỹ về vị trí, tốc độ và chi phí tại các khu vực bạn thường di chuyển.

Để mua xe điện thông minh, bạn cần cân nhắc kỹ chi phí và hạ tầng sạc trước khi đưa ra quyết định. Ảnh: wikiHow

4. Thời gian sạc

Thời gian sạc pin phụ thuộc vào loại sạc:

- Sạc tại nhà (AC): Thường mất vài tiếng để sạc đầy.

- Sạc nhanh (DC): Tại các trạm sạc nhanh, bạn có thể sạc từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 30-45 phút.

5. Lợi ích cho môi trường

Xe điện không phát thải, giúp giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Việc chuyển sang xe điện là một cách hiệu quả để góp phần bảo vệ môi trường và thân thiện với cuộc sống quanh ta.

Hãy cân nhắc kỹ lưỡng những yếu tố trên và so sánh các mẫu xe để đưa ra quyết định phù hợp nhất với nhu cầu và điều kiện tài chính của bạn.