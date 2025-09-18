Những điều cần biết về hệ thống chiếu sáng để lái xe ban đêm an toàn hơn 18/09/2025 19:48

(PLO)- Lái xe ban đêm luôn tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng chỉ cần hiểu rõ và sử dụng đúng hệ thống chiếu sáng, bạn sẽ tự tin hơn và an toàn trên mọi cung đường.

Việc lái xe vào ban đêm luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để đảm bảo an toàn, việc hiểu rõ và sử dụng đúng cách hệ thống chiếu sáng trên ô tô là cực kỳ quan trọng.

1. Phân biệt các loại đèn

- Đèn pha (chiếu xa/high beam): Cung cấp ánh sáng mạnh, chiếu xa, phù hợp cho bạn đi trên đường cao tốc hoặc đường vắng khi không có xe chạy đối diện.

- Đèn cốt (chiếu gần/low beam): Ánh sáng vừa phải, chiếu gần, lý tưởng khi bạn lái xe trong thành phố, khu dân cư hoặc khi có xe chạy ngược chiều.

- Đèn sương mù: Cường độ sáng thấp, góc chiếu rộng, được thiết kế để sử dụng khi trời có sương mù dày đặc hoặc mưa lớn. Loại đèn này giúp cho bạn tăng tầm nhìn và giúp các xe khác dễ dàng nhận ra xe của bạn.

2. Sử dụng đèn như thế nào là đúng cách

- Buổi tối làm bạn khuất tầm nhìn: Khi trời bắt đầu tối dần hoặc đi qua đường hầm, hãy bật đèn và để đèn ở chế độ cốt.

Đi buổi tối, luôn bật đèn cốt; chỉ dùng đèn pha khi đường vắng và cần soi xa. Ảnh: wikiHow

- Đoạn đường vắng: Bạn nên dùng đèn pha để có tầm nhìn tốt nhất. Tuy nhiên, khi thấy xe đi ngược chiều, hãy chuyển về đèn cốt từ khoảng cách 150m để không gây chói mắt cho tài xế xe khác.

- Trong thành phố: Luôn sử dụng đèn cốt để tránh làm chói mắt người đi đường và các phương tiện khác.

- Thời tiết xấu: Thời điểm thích hợp nhất để bật đèn sương mù là khi trời có sương mù dày hoặc mưa lớn. Tránh dùng đèn pha vì ánh sáng mạnh sẽ bị phản chiếu lại, gây khó nhìn hơn cho bạn và mọi người.

3. Bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng

Hệ thống chiếu sáng hoạt động không hiệu quả có thể gây nguy hiểm cho bạn và người khác.

- Kiểm tra và vệ sinh: Thường xuyên kiểm tra tất cả các loại đèn và vệ sinh bề mặt đèn để loại bỏ bụi bẩn, giúp ánh sáng luôn trong và rõ.

- Điều chỉnh đèn: Nếu đèn chiếu quá cao hoặc quá thấp, hãy điều chỉnh lại để tối ưu hóa tầm nhìn và tránh gây chói mắt cho xe đối diện.

- Chọn bóng đèn phù hợp: Luôn sử dụng bóng đèn đúng chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất để đảm bảo hiệu suất tốt nhất.

Việc nắm vững các quy tắc trên sẽ giúp bạn lái xe an toàn hơn và tự tin hơn trên mọi nẻo đường vào ban đêm.