Hệ thống an toàn trên ô tô: Làm gì để phát huy tối đa hiệu quả bảo vệ? 15/09/2025 18:43

(PLO)- Hiểu và sử dụng đúng hệ thống an toàn trên ô tô không chỉ giúp bạn lái xe an toàn hơn mà còn là “lá chắn” vững chắc bảo vệ bạn và người thân trên mọi hành trình.

Podcast: Hệ thống an toàn trên ô tô: Làm gì để phát huy tối đa hiệu quả bảo vệ?

Các hệ thống an toàn trên ô tô được thiết kế để bảo vệ bạn trong mọi tình huống. Tuy nhiên, để chúng phát huy hiệu quả tối đa, bạn cần hiểu rõ và sử dụng chúng đúng cách. Hệ thống này được chia thành hai nhóm chính: an toàn chủ động (ngăn ngừa tai nạn) và an toàn bị động (giảm thiểu chấn thương).

Đây là các hệ thống giúp bạn kiểm soát xe tốt hơn và tránh được các tình huống nguy hiểm.

Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS): Khi phanh gấp, ABS giúp bánh xe không bị trượt, cho phép bạn đánh lái để tránh chướng ngại vật. Để hệ thống hoạt động, hãy đạp mạnh và giữ bàn đạp phanh. Bạn sẽ cảm thấy bàn đạp rung, đó là dấu hiệu ABS đang hoạt động.

Hệ thống cân bằng điện tử (ESC/ESP): Hệ thống này tự động phanh từng bánh xe để giữ xe ổn định khi vào cua gấp hoặc khi đường trơn trượt. Hãy luôn bật hệ thống này khi lái xe.

Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS): TCS giúp bánh xe không bị quay trơn khi tăng tốc trên mặt đường trơn trượt. Để hệ thống hoạt động hiệu quả, hãy tăng ga từ từ khi di chuyển trên những đoạn đường trơn.

2. Hệ thống an toàn bị động

Đây là các hệ thống bảo vệ bạn khi va chạm xảy ra.

Túi khí và dây an toàn: Túi khí và dây an toàn hoạt động song song để bảo vệ bạn. Túi khí bảo vệ bạn khỏi va đập mạnh, nhưng chỉ hoạt động tốt khi bạn thắt dây an toàn. Nếu không, túi khí có thể gây chấn thương nghiêm trọng. Hãy luôn thắt dây an toàn cho tất cả mọi người trên xe trong mọi hành trình.

Hãy thắt dây an toàn cho tất cả mọi người trên xe, ở mọi hành trình. Ảnh: wikiHow

Khung xe và cấu trúc hấp thụ xung lực: Khung xe được thiết kế để hấp thụ và phân tán lực va chạm, bảo vệ khoang hành khách. Để hệ thống này hoạt động, hãy không tự ý thay đổi cấu trúc xe và luôn tuân thủ các quy định về tốc độ.

Việc hiểu và sử dụng đúng các hệ thống này không chỉ giúp bạn lái xe an toàn hơn mà còn bảo vệ chính bạn và những người thân yêu.