Các mẹo đơn giản giúp giảm say xe khi đi đường dài 14/09/2025 07:54

(PLO)- Say xe không còn là nỗi ám ảnh trên mỗi chuyến đi, chỉ cần áp dụng vài mẹo nhỏ này, bạn sẽ thoải mái tận hưởng hành trình dài mà không lo mệt mỏi.

Podcast: Các mẹo đơn giản giúp giảm say xe khi đi đường dài

Say xe là nỗi ám ảnh của nhiều người, gây ra cảm giác khó chịu và mệt mỏi trên suốt chặng đường. Tuy nhiên, với những mẹo đơn giản dưới đây, bạn hoàn toàn có thể giảm say xe và tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn.

1. Lựa chọn vị trí ngồi lý tưởng

- Hàng ghế trước: Là vị trí tốt nhất giúp bạn nhìn thẳng về phía trước, giảm bớt cảm giác lắc lư và rung lắc, giúp cho não bộ của bạn xử lý chuyển động tốt hơn.

- Ngồi cạnh cửa sổ: Với việc tập trung vào toàn bộ cảnh vật bên ngoài thay vì không gian hẹp trong xe sẽ giúp cho bạn giảm rối loạn tiền đình cũng là nguyên nhân chính gây nên say xe.

- Hạn chế dùng các thiết bị điện tử: Hạn chế mắt nhìn vào điện thoại hoặc đọc sách vì hoạt động này khiến mắt của bạn và não không đồng bộ với chuyển động của xe, gây ra những cơn buồn nôn.

2. Chế độ ăn uống hợp lý có thể hỗ trợ giảm say xe

- Ăn nhẹ trước chuyến đi: Hãy ăn một bữa nhẹ, tránh các món nhiều dầu mỡ, cay nóng hoặc có mùi nồng.

- Mang theo đồ ăn nhẹ: Bánh quy mặn, chuối, táo hoặc một chai nước lọc là những lựa chọn tuyệt vời giúp ổn định dạ dày.

- Nói không với chất kích thích: Tránh xa rượu, bia và cà phê để không làm tăng cảm giác khó chịu.

3. Sử dụng các phương pháp tự nhiên

- Gừng: Đây được xem là "khắc tinh" của say xe. Bạn có thể nhai một lát gừng tươi, ngậm kẹo gừng hoặc uống trà gừng.

- Vỏ quýt, cam: Tinh dầu trong vỏ quýt, cam có tác dụng làm dịu thần kinh. Có thể ngửi trực tiếp hoặc ngậm một miếng vỏ trong miệng.

- Chanh: Mùi chanh tươi hoặc một lát chanh ngậm trong miệng cũng giúp giảm chóng mặt, nôn ói.

Áp dụng những phương pháp tự nhiên có thể giúp giảm say xe.

- Lá bạc hà: Hương bạc hà mát dễ chịu giúp giảm cảm giác buồn nôn. Có thể uống trà bạc hà, ngậm kẹo bạc hà hoặc hít tinh dầu bạc hà.

- Bấm huyệt nội quan: Dùng ngón tay cái bấm vào huyệt nội quan (cách cổ tay khoảng 3cm, giữa hai gân lớn) để làm dịu cơn buồn nôn.

- Dầu gió/ tinh dầu thiên nhiên: Thoa nhẹ lên thái dương hoặc gáy, hít mùi thơm dịu từ dầu tràm, lavender hay bạc hà cũng giúp giảm cảm giác khó chịu.

4. Giữ cho tinh thần luôn luôn thoải mái

- Ngủ đủ giấc: Đảm bảo ngủ đủ 7-8 tiếng trước khi đi để cơ thể tỉnh táo và khỏe mạnh.

- Nghe nhạc: Những bản nhạc yêu thích, nhẹ nhàng sẽ giúp bạn thư giãn và phân tán sự chú ý khỏi cảm giác say xe.

- Nghỉ giữa chặng: Nếu có thể, hãy dừng xe sau mỗi 2-3 tiếng. Đi lại, hít thở không khí trong lành sẽ giúp cơ thể bạn phục hồi nhanh chóng.

- Hít thở sâu: Khi thấy khó chịu, hãy thử hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra chậm rãi để ổn định cơ thể.