Làm gì để 'xoá tan' điểm mù xe ô tô, giảm thiểu tai nạn giao thông trên đường?

Cùng với sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, hành khách của người dân cũng gia tăng. Việc này kéo theo một lưu lượng lớn xe ô tô các loại tham gia giao thông trên đường đặc biệt là xe tải lớn, xe container, xe buýt, xe khách 45 chỗ, xe khách giường nằm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT)

Nhiều vụ tai nạn liên quan đến điểm mù xe ô tô

Theo khảo sát, điểm mù xe ô tô là một trong những yếu tố gây mất an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể dẫn đến TNGT, nguy hiểm nhất là đối với người điều khiển phương tiện xe mô tô, gắn máy, xe đạp, người đi bộ,… Trong thực tế nhiều vụ TNGT liên quan đến “điểm mù” của xe ô tô, nhẹ thì trầy xước, nặng thì có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Điểm mù của xe ô tô được hiểu là vùng không gian bên ngoài, xung quanh xe mà người lái xe không thể quan sát. Ảnh: TN



Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy phóng nhanh, vượt ẩu, không chú ý quan sát khi chuyển hướng; người đi bộ không lưu ý khi băng qua đường,… nên đã rơi vào khu vực điểm mù xe ô tô, và phần lớn trong những trường hợp này xe mô tô, xe gắn máy cùng người điều khiển phương tiện, người đi bộ sẽ bị cuốn vào gầm xe, bánh xe tải, xe khách, xe container… dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Điểm mù xe ô tô được hiểu là vùng không gian bên ngoài, xung quanh xe mà người lái xe không thể quan sát trực tiếp hoặc thông qua gương chiếu hậu khi điều khiển phương tiện lưu thông trên đường. Nói một cách khác đó là vùng không gian bên ngoài xe ô tô bị che khuất, không nằm trong tầm nhìn của tài xế. Thiếu kiến thức và kỹ năng phòng tránh điểm mù là nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Đại diện một đơn vị vận tải cho biết việc lắp đặt camera quan sát xung quanh xe để đảm bảo không còn điểm mù là rất tốt. Tuy nhiên để một đơn vị đầu tư cho nhiều xe thì chi phí bỏ ra cũng khá cao.

“Trường hợp có hỗ trợ thì đơn vị vận tải sẽ cố gắng để thực hiện. Còn hiện nay, các đơn vị vận tải chỉ có thể nghiêm khắc với các tài xế của đơn vị thực hiện lái xe đúng luật và chú ý quan sát để đảm bảo an toàn”- đại diện đơn vị vận tải cho hay.

Lưu ý khi lưu thông

Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) – Công an TP.HCM khuyến cáo người dân để phòng tránh “điểm mù” trong quá trình tham gia giao thông,:

Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ TNGT liên quan đến điểm mù xe ô tô, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ khi tham gia giao thông cần phải:

Tập trung chú ý quan sát, tuyệt đối không đi gần, đi ngay phía trước đầu xe, đi sát hai bên thành xe hoặc cắt ngang hướng lưu thông của xe ô tô.

PC08 khuyến cáo người dân tham gia giao thông phải tập trung chú ý. Ảnh: TN

Khi đến các đoạn đường cong hoặc khu vực cần chuyển hướng, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ nên giảm tốc độ, nhường đường cho các loại xe ô tô đi trước. Tuyệt đối không chuyển hướng song song, đồng thời cùng các xe này hoặc vượt qua xe ô tô khi các phương tiện đó đã có tín hiệu chuyển hướng. Khi cần vượt xe, phải thực hiện báo hiệu xin vượt, quan sát cẩn trọng và thực hiện thao tác vượt xe một cách nhanh chóng, dứt khoát, giữ khoảng cách đảm bảo an toàn. Không vượt xe ở những đoạn đường cong hoặc tầm nhìn bị che khuất. Ở các giao lộ, khi dừng chờ đèn đỏ, không nên đứng quá sát phía sau đuôi xe và phần hông xe.

Người đi bộ khi tham gia giao thông phải tuân thủ các nguyên tắc khi tham gia giao thông đường bộ, đi đúng phần đường quy định, lưu ý giữ khoảng cách an toàn đối với các loại xe ô tô. Khi cần sang đường, cần cẩn thận quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi qua đường.

Người lái xe ô tô, đặc biệt là các loại xe tải lớn, xe container, xe xi-téc chở nhiên liệu xăng dầu, khí hoá lỏng, xe buýt, xe khách 45 chỗ, xe khách giường nằm… cần chỉnh gương chiếu hậu đúng cách và phù hợp với từng tình huống để khắc phục tối đa “điểm mù” của xe (nếu lái xe bình thường, tài xế nên chỉnh gương hướng rộng để quan sát rõ hai bên hông xe. Còn khi lùi, đỗ xe thì nên chỉnh gương hướng hẹp để quan sát rõ góc sau và lốp xe sau), hoặc có thể lắp thêm các công cụ hỗ trợ như: camera quan sát, cảm biến, gương cầu lồi… hoặc nhờ người trợ giúp để khắc phục “điểm mù” phía sau xe khi muốn lùi hoặc đỗ xe vào bãi, đặc biệt lưu ý ở khu vực dân cư hay xuất hiện trẻ em, người lớn tuổi, người đi bộ.