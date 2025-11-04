Kỹ năng thoát hiểm khi kẹt trong cốp xe 04/11/2025 11:25

(PLO)- Không ai muốn rơi vào tình huống bị kẹt trong cốp xe, nhưng nếu điều đó xảy ra hãy bình tĩnh và biết cách thoát hiểm đúng cách có thể giúp bạn giành lại cơ hội sống.

Nghe tưởng chừng như chuyện hiếm gặp, nhưng thực tế đã có nhiều trường hợp người lớn hoặc trẻ nhỏ vô tình bị kẹt trong cốp xe ô tô, đặc biệt là những dòng xe sedan hoặc xe có khoang hành lý tách biệt. Việc thiếu kiến thức thoát hiểm có thể khiến nạn nhân rơi vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng do thiếu oxy, hoảng loạn hoặc nhiệt độ cao trong xe.

Nắm được cách xử lý và thoát ra khỏi cốp xe không chỉ giúp bạn tự cứu mình mà còn có thể cứu người khác trong tình huống khẩn cấp.

1. Giữ bình tĩnh và kiểm soát hơi thở

Điều đầu tiên và quan trọng nhất là không hoảng loạn. Khi bạn càng hoảng, nhịp tim và hơi thở sẽ tăng nhanh, khiến lượng oxy trong không gian kín cạn kiệt nhanh hơn. Hãy hít sâu, thở chậm để giữ năng lượng và đầu óc tỉnh táo.

2. Tìm cần gạt mở cốp bên trong

Hầu hết các mẫu ô tô hiện đại (đặc biệt là xe nhập khẩu) đều có chốt hoặc cần gạt thoát hiểm bên trong cốp, thường được sơn màu dạ quang hoặc có ký hiệu người đang mở cốp.

Hãy sờ xung quanh khu vực nắp cốp hoặc gần bản lề để tìm nút hoặc dây kéo này, sau đó kéo mạnh để mở cốp.

3. Dùng vật cứng gõ vào nắp cốp để cầu cứu

Nếu không thể mở được từ bên trong, hãy gõ mạnh và liên tục vào phần kim loại của cốp bằng tay, chân hoặc vật cứng (chìa khóa, giày, dụng cụ).

Âm thanh vang ra bên ngoài có thể giúp người đi đường hoặc bảo vệ bãi xe phát hiện và giải cứu kịp thời.

Nắm vững những kỹ năng thoát hiểm sau, bạn sẽ biết cách tự cứu mình an toàn. .Ảnh: wikiHow

4. Tận dụng các khe hở và nguồn sáng

Một số cốp xe có khe hở giữa hàng ghế sau và cốp, hãy thử đẩy mạnh để mở đường chui ra. Nếu xe có ghế gập, có thể dùng tay hoặc chân đẩy bật ghế để thoát ra ngoài cabin.

Hãy chú ý ánh sáng lọt vào, đó có thể là hướng dẫn bạn tìm ra lối thoát.

5. Nếu không thể thoát, hãy tiết kiệm năng lượng và chờ cứu hộ

Trong trường hợp không thể mở cốp, hãy nằm nghiêng để dễ hô hấp, dùng quần áo hoặc vật mềm kê đầu và gõ định kỳ để tạo tín hiệu.

Theo các chuyên gia an toàn giao thông, chỉ cần bình tĩnh, quan sát và vận dụng kỹ năng cơ bản, bạn hoàn toàn có thể tự thoát khỏi cốp xe trong vòng vài phút. Đặc biệt, việc tập cho trẻ em kỹ năng xử lý tình huống và nhận biết nút thoát hiểm sẽ giúp hạn chế đáng kể các tai nạn đáng tiếc.