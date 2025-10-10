Xe nhập khẩu ồ ạt về nước, giá ô tô cuối năm sẽ hạ nhiệt? 10/10/2025 15:25

(PLO)-Sau một tháng sụt giảm, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam đã tăng trở lại trong tháng 9-2025 với hơn 17.000 xe.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, trong tháng 9 lượng ô tô nguyên chiếc các loại đạt 17.295 chiếc, tương ứng trị giá đạt hơn 401 triệu USD. Như vậy, lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 9 tiếp tục tăng hơn so với tháng 8 vừa qua tương ứng với 1.021 xe.

﻿1.021 xe. Ảnh: THY NHUNG

Trước đó, trong tháng 8 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm 13,6% (tương ứng giảm 2.562 chiếc) so với lượng nhập khẩu của tháng trước. Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 8 đạt 16.274 chiếc, tương ứng trị giá đạt 363 triệu USD. Trong khi đó,ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam được Cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 18.836 chiếc với trị giá đạt 429 triệu USD.

Trong tháng 8 năm 2025, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là nhập khẩu Indonesia với 6.673 chiếc, tăng 8,1% so với tháng trước; nhập từ Thái Lan với 5.346 chiếc, giảm 19,7% và nhập từ Trung Quốc với 3.206 chiếc, giảm 27,4% so với tháng trước.

Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 15.225 chiếc, giảm 11,7% so với tháng trước và chiếm tới 94% tổng lượng xe nhập khẩu về Việt Nam.

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống trong tháng 8, có 12.091 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam với trị giá đạt 223 triệu USD, chiếm tới 74,3% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu.

Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng giảm 14% (tương đương giảm 1.976 chiếc) so với tháng trước.