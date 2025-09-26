Điều bất ngờ với lượng xe nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2025 là gì? 26/09/2025 14:12

(PLO)-Trong 8 tháng của năm 2025, xe nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam chủ yếu từ Thái Lan và Indonesia, đáng chú ý ô tô tải nhập về tăng 95,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo sơ bộ của Hải quan Việt Nam, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 8 là 16.274 chiếc, giảm 13,6%, tương ứng giảm 2.562 chiếc so với tháng trước.

Tính đến hết 8 tháng năm 2025, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 137.821 chiếc, tăng mạnh 29,3% tương ứng tăng 31.271 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Trong 8 tháng của năm 2025, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 104.482 chiếc, tăng 19,6%, tương ứng tăng 17.129 chiếc.

Đáng chú ý, lượng ô tô tải nhập về Việt Nam đạt 17.756 chiếc, tăng 95,8%, tương ứng tăng 8.688 chiếc so với cùng kỳ năm 2024. Ô tô loại khác là 15.513 chiếc, tăng 58.7%, tương ứng tăng 5.737 chiếc so với cùng kỳ năm 2024. Riêng ô tô trên 9 chỗ ngồi, trong 8 tháng của 2025, Việt Nam chỉ nhập về 70 chiếc.

Ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam trong 8 tháng của năm 2025 chủ yếu có xuất xứ từ Inđônêxia và Thái Lan, chiếm 72% tổng lượng nhập khẩu của cả nước. Trong đó, nhập khẩu từ Inđônêxia là 51.955 chiếc, tăng 18,6%, tương ứng tăng 8.145 chiếc so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ Thái Lan là 47.334 chiếc, tăng 21,1%, tương ứng tăng 8.233 chiếc.