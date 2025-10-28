Cách khử mùi ghế ô tô hiệu quả, giữ không gian xe luôn thơm mát 28/10/2025 09:09

(PLO)- Giữ cho nội thất ô tô luôn thơm mát không khó, chỉ cần vài mẹo khử mùi ghế đơn giản, bạn sẽ biến không gian xe trở nên dễ chịu, sạch sẽ và tràn đầy năng lượng mỗi khi cầm lái.

Podcast:

Podcast: Cách khử mùi ghế ô tô hiệu quả, giữ không gian xe luôn thơm mát

Không gian nội thất ô tô sạch sẽ, thoang thoảng hương dễ chịu không chỉ giúp người lái thư giãn, tập trung hơn khi di chuyển mà còn thể hiện sự chăm sóc tinh tế của chủ nhân với chiếc xe. Nếu bạn đang gặp tình trạng ghế xe bám mùi ẩm, mùi thức ăn hay khói thuốc, những mẹo khử mùi dưới đây sẽ giúp xe luôn tươi mới và thơm lâu.

Làm sạch ghế ô tô định kỳ

Vệ sinh là bước đầu tiên và quan trọng nhất để ngăn mùi phát sinh:

- Ghế da: Dùng khăn mềm ẩm kết hợp với dung dịch vệ sinh chuyên dụng để làm sạch mà không làm hỏng bề mặt da.

- Ghế nỉ/vải: Hút bụi định kỳ, có thể kết hợp giặt bằng máy hoặc sử dụng dung dịch làm sạch chuyên dụng. Baking soda cũng là một lựa chọn hiệu quả để khử mùi.

Lưu ý: Mùi khó chịu thường đến từ mồ hôi, đồ ăn rơi vãi hoặc khói thuốc. Nếu không xử lý sớm, mùi này sẽ nhanh chóng bám sâu vào lớp nệm ghế.

Khử mùi nhanh bằng baking soda

Baking soda là nguyên liệu rẻ tiền, dễ tìm nhưng có khả năng khử mùi cực kỳ tốt:

- Rắc trực tiếp lên bề mặt ghế, để yên trong 15–30 phút rồi hút sạch bằng máy hút bụi.

- Đặt một hũ nhỏ baking soda mở nắp trong xe để hút ẩm và khử mùi tự nhiên liên tục.

Dùng than hoạt tính

Than hoạt tính có tính năng hấp thụ mùi và độ ẩm rất hiệu quả:

- Đặt các túi than nhỏ tại các vị trí như: gầm ghế, cốp xe, ngăn chứa đồ – những nơi mùi hôi thường dễ tích tụ.

- Thay túi than mới sau 2–3 tháng để duy trì hiệu quả.

Tạo hương thơm tự nhiên với tinh dầu thiên nhiên

Tinh dầu thiên nhiên không chỉ khử mùi mà còn giúp tinh thần thư giãn, tỉnh táo:

- Các loại tinh dầu như bạc hà, sả chanh, cam ngọt, oải hương là lựa chọn phổ biến.

- Có thể dùng máy khuếch tán mini cho xe hơi hoặc nhỏ vài giọt tinh dầu lên bông gòn, sau đó đặt gần cửa gió điều hòa.

Sử dụng túi thơm hoặc sáp thơm

Đây là phương pháp tiện lợi, dễ áp dụng:

- Nên chọn sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, mùi nhẹ dịu, tránh các loại quá nồng gây khó chịu.

- Bạn cũng có thể tự làm túi thơm bằng cách sử dụng hoa khô, vỏ cam/quýt sấy khô, quế khô... đựng trong túi vải nhỏ.

Hạn chế để rác và thức ăn qua đêm trong xe

Thức ăn thừa, đồ uống bị đổ hoặc rác hữu cơ là nguyên nhân hàng đầu gây ra mùi khó chịu trong xe:

- Luôn thu dọn rác, đồ ăn, nước uống đổ ngay sau mỗi chuyến đi.

- Dùng thùng rác mini chuyên dụng có nắp đậy để hạn chế mùi lan ra khoang xe.

Vệ sinh định kỳ là cách khử mùi ghế ô tô hiệu quả, giúp nội thất luôn sạch và thơm mát. Ảnh: wikiHow

Thường xuyên mở cửa xe cho thông thoáng

Xe để lâu không mở dễ tích tụ mùi hôi, đặc biệt trong thời tiết ẩm:

- Hãy mở hết cửa xe trong vài phút mỗi ngày ở nơi an toàn, giúp luồng không khí lưu thông, loại bỏ mùi ẩm mốc.

Mẹo giúp xe luôn giữ hương thơm dễ chịu

- Vệ sinh toàn bộ nội thất (ghế, trần, thảm, điều hòa) định kỳ 2–3 tháng/lần

- Chọn một mùi hương đặc trưng, nhẹ nhàng giúp tạo cảm giác thư giãn và dễ chịu trong suốt hành trình.

- Trang bị máy lọc không khí mini để loại bỏ bụi mịn, vi khuẩn và mùi lạ – đặc biệt hữu ích khi lái xe trong đô thị.

Giữ cho ghế ô tô luôn sạch và thơm không quá khó nếu bạn biết cách kết hợp vệ sinh định kỳ và sử dụng những nguyên liệu tự nhiên như baking soda, than hoạt tính, tinh dầu. Không chỉ giúp hành trình thêm dễ chịu, việc duy trì hương thơm còn góp phần bảo vệ sức khỏe và giá trị chiếc xe theo thời gian.