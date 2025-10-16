Sai lầm thường gặp của tài xế khi đến đèn tín hiệu giao thông 16/10/2025 08:41

(PLO)- Đèn tín hiệu giao thông tưởng chừng quen thuộc, nhưng chỉ một thao tác sai hay vài giây thiếu quan sát cũng đủ khiến bạn gặp rắc rối không đáng có.

Đèn tín hiệu giao thông đóng vai trò cốt lõi trong việc tổ chức và điều tiết dòng xe, đặc biệt tại các giao lộ đông đúc. Tuy nhiên, không ít tài xế, dù đã có kinh nghiệm, vẫn mắc phải những lỗi tưởng chừng đơn giản nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn hoặc vi phạm pháp luật. Dưới đây là những sai lầm phổ biến mà tài xế cần đặc biệt lưu ý:

1. Phanh gấp khi đèn chuyển vàng

Phản xạ đạp phanh đột ngột khi thấy đèn vàng, nhất là khi xe đang di chuyển ở tốc độ cao và gần giao lộ, là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến va chạm từ phía sau.

Lời khuyên: Nếu bạn đã gần vạch dừng và không thể phanh an toàn, hãy tiếp tục di chuyển một cách kiểm soát. Đừng cố dừng lại một cách đột ngột.

2. Không giảm tốc khi đến gần đèn đỏ

Một số tài xế vẫn giữ tốc độ cao cho đến khi sát vạch dừng mới phanh gấp. Điều này không chỉ gây giật cục cho xe mà còn khiến xe phía sau bị động, tăng nguy cơ trượt bánh hoặc va chạm, nhất là khi đường trơn.

Lời khuyên: Quan sát tín hiệu từ xa, giảm tốc từ từ và chuẩn bị tinh thần dừng xe an toàn, dù đèn đang xanh.

3. Quên bật xi nhan khi rẽ tại giao lộ

Thiếu tín hiệu chuyển hướng là nguyên nhân gây ra nhiều va chạm tại ngã tư. Việc không bật xi nhan khiến các phương tiện khác không thể đoán được ý định của bạn, dễ dẫn đến va quẹt.

Lời khuyên: Luôn bật xi nhan ít nhất 3 giây trước khi rẽ để đảm bảo an toàn và thể hiện sự tôn trọng với người cùng tham gia giao thông.

4. Lấn vạch dừng hoặc vượt đèn đỏ

Vì vội vàng hoặc thiếu kiên nhẫn, nhiều tài xế lấn vạch hoặc thậm chí vượt đèn đỏ vài giây sau khi đèn đã chuyển. Đây là hành vi không chỉ bị xử phạt nặng mà còn gây nguy hiểm nghiêm trọng cho người đi bộ và phương tiện khác.

Lời khuyên: Tôn trọng tuyệt đối tín hiệu đèn và vạch dừng, vài giây chờ đợi có thể đổi lại cả sự an toàn cho bạn và người khác.

5. Rẽ phải khi đèn đỏ mà không dừng hẳn

Nhiều người hiểu sai quy định “rẽ phải khi đèn đỏ”, cho rằng có thể rẽ luôn mà không cần dừng lại. Thực tế, pháp luật yêu cầu dừng hẳn để quan sát an toàn trước khi rẽ. Bỏ qua bước này có thể gây nguy hiểm cho người đi bộ hoặc xe đi thẳng.

Lời khuyên: Dù được phép rẽ phải khi đèn đỏ, bạn phải dừng lại quan sát trước khi thực hiện.

6. Tiến vào giao lộ khi phía trước chưa thông thoáng

Trong giờ cao điểm, nhiều tài xế có thói quen “chèn đầu” vào giữa ngã tư, dù phía trước chưa đủ chỗ thoát ra. Hành vi này dễ gây kẹt cứng giữa giao lộ và làm gián đoạn dòng xe từ các hướng khác.

Lời khuyên: Chỉ tiến vào giao lộ khi chắc chắn rằng bạn có đủ không gian để di chuyển hoàn toàn qua, đây là hành vi thể hiện ý thức và văn hóa lái xe.

7. Mất tập trung khi chờ đèn xanh

Thói quen sử dụng điện thoại khi chờ đèn tín hiệu giao thông khiến người lái dễ mất tập trung và phản ứng chậm. Ảnh: wikiHoa

Việc cúi xuống điện thoại khi chờ đèn đỏ là thói quen nguy hiểm. Nó khiến tài xế phản ứng chậm khi đèn chuyển xanh, gây ùn tắc dây chuyền và tiềm ẩn rủi ro nếu xe phía sau bất ngờ di chuyển.

Lời khuyên: Luôn duy trì sự tập trung, đặc biệt khi chờ đèn chuyển xanh. Chỉ một vài giây lơ đễnh cũng đủ gây ảnh hưởng đến cả dòng xe phía sau.

Tuân thủ tín hiệu đèn giao thông không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn là thước đo ý thức và văn hóa lái xe. Mỗi hành động nhỏ, từ việc bật xi nhan đúng lúc đến dừng xe đúng vạch, đều góp phần tạo nên môi trường giao thông an toàn và văn minh.