Những lưu ý quan trọng khi dùng còi xe trên đường 06/10/2025 07:42

(PLO)- Còi xe là tín hiệu an toàn, không phải công cụ để thúc giục hay bày tỏ bực tức, hãy dùng nó đúng cách để bảo vệ mình và tôn trọng người khác.

Còi xe là một công cụ cảnh báo an toàn thiết yếu, không phải là phương tiện để thể hiện sự bực tức hay thúc giục. Sử dụng còi đúng cách là một phần quan trọng của văn hóa giao thông văn minh. Dưới đây là những lưu ý quan trọng bạn cần ghi nhớ.

1. Mục đích: Cảnh báo nguy hiểm, không lạm dụng

Chỉ cảnh báo: Còi xe chỉ nên được dùng để cảnh báo nguy hiểm về sự hiện diện của xe bạn, đặc biệt tại những nơi khuất tầm nhìn, khúc cua gấp hoặc khi có nguy cơ xảy ra va chạm.

Tuyệt đối không lạm dụng: Không bấm còi để thúc giục xe khác khi tắc đường hay bày tỏ sự khó chịu. Việc lạm dụng còi gây ô nhiễm tiếng ồn và tạo ra sự căng thẳng không cần thiết trong giao thông.

2. Nguyên tắc sử dụng đúng thời điểm

Tầm nhìn hạn chế: Bấm còi ngắn và dứt khoát khi đi qua khúc cua gấp, đỉnh dốc, hoặc khi tầm nhìn bị che khuất để báo hiệu cho xe ngược chiều.

Khu vực nhạy cảm: Hạn chế bấm còi trong khu vực đông dân cư, đặc biệt là vào ban đêm hoặc gần bệnh viện, trường học.

Chỉ bấm còi ngắn và dứt khoát, tránh bấm còi kéo dài hoặc liên tục.

Dùng còi xe trên đường đúng cách giúp cảnh báo nguy hiểm hiệu quả. Ảnh: Freepik

3. Lưu ý theo từng khu vực

Trong đô thị: Ưu tiên nháy đèn pha (vào ban đêm) hoặc bấm còi ở cường độ nhẹ để cảnh báo, thay vì bấm còi to và kéo dài.

Hầm, cầu vượt: Bấm còi để cảnh báo tại những nơi tầm nhìn khó khăn, nhưng phải đảm bảo không gây giật mình cho các xe phía trước hoặc đi ngược chiều.

4. Thay thế còi bằng đèn

Trong nhiều tình huống, nháy đèn pha (flash) là cách cảnh báo lịch sự và hiệu quả hơn còi xe, đặc biệt vào ban đêm hoặc trong điều kiện trời sáng mà cần báo hiệu nhanh.

5. Tuân thủ quy định

Luôn tuân thủ các biển báo cấm sử dụng còi. Ở nhiều thành phố lớn, việc bấm còi bị cấm hoặc giới hạn trong những khoảng thời gian nhất định.

Sử dụng còi xe một cách có ý thức không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp của tài xế mà còn góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh và an toàn hơn.