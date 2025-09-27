Những sai lầm thường gặp khi lái xe số tự động xuống dốc dài 27/09/2025 09:03

(PLO)- Nắm vững những nguyên tắc này sẽ giúp bạn lái xe an toàn hơn, đồng thời bảo vệ hệ thống phanh và động cơ của chiếc xe khỏi những hư hỏng không đáng có.

Xe số tự động mang đến nhiều sự tiện lợi trong quá trình di chuyển. Tuy nhiên, khi đi qua những đoạn dốc dài, không ít tài xế vẫn mắc phải những lỗi cơ bản, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Dưới đây là những sai lầm phổ biến bạn cần tránh để bảo vệ bản thân và giữ cho chiếc xe luôn vận hành bền bỉ.

1. Rà phanh liên tục: 'Sát thủ' của hệ thống phanh

Đây là lỗi phổ biến nhất và cũng là nguyên nhân hàng đầu gây mất an toàn. Khi bạn liên tục rà phanh hoặc nhấp nhả chân phanh khi xe đang xuống dốc, ma sát sẽ sinh ra nhiệt lượng cực lớn. Điều này khiến má phanh và đĩa phanh bị nóng quá mức, gây ra hiện tượng cháy phanh hoặc mất phanh hoàn toàn.

Cách xử lý: Hãy để xe tự trôi theo quán tính và chỉ sử dụng phanh khi thực sự cần thiết để giảm tốc độ. Đạp phanh dứt khoát rồi nhả ra, không nên rà phanh liên tục.

2. Lạm dụng số D: Đẩy phanh vào 'thế khó'

Nhiều người có thói quen chỉ để số D (Drive) và rà phanh khi xuống dốc. Điều này khiến toàn bộ trọng lực và lực đẩy của xe dồn lên hệ thống phanh, trong khi hộp số hoàn toàn không có tác dụng hãm động cơ. Phanh sẽ phải làm việc quá tải, nhanh chóng giảm hiệu quả và tiềm ẩn nguy cơ mất phanh.

Khi lái xe số tự động xuống dốc dài, nhiều tài xế thường mắc những sai lầm nguy hiểm. Ảnh:wikhiHow

Cách xử lý: Tận dụng lực hãm của động cơ bằng cách chuyển sang các chế độ số thấp như S (Sport), L (Low), hoặc sử dụng chế độ số bán tự động (M). Các chế độ này sẽ giúp xe tự động giữ ở cấp số thấp, kiểm soát tốc độ một cách hiệu quả mà không cần lạm dụng phanh.

3. Về số N: 'Tự sát' khi xuống dốc

Một số tài xế tin rằng về số N (Mo) khi xuống dốc sẽ giúp tiết kiệm xăng. Đây là một quan niệm sai lầm cực kỳ nguy hiểm. Khi ở số N, động cơ bị ngắt kết nối với hộp số, mất hoàn toàn khả năng hãm. Xe sẽ trôi tự do, tăng tốc không kiểm soát và khiến bạn gần như mất khả năng làm chủ tốc độ. Khi đó, phanh xe sẽ không đủ khả năng hãm, dẫn đến tai nạn thảm khốc.

Cách xử lý: Tuyệt đối không chuyển về số N khi xe đang xuống dốc.

Lời khuyên vàng để lái xe xuống dốc an toàn

- Chủ động về số thấp: Trước khi bắt đầu xuống dốc, hãy chuyển cần số về các chế độ thấp như S, L, 1, hoặc 2. Việc này giúp hộp số tự động tận dụng lực hãm của động cơ, giảm tải cho phanh.

- Duy trì khoảng cách an toàn: Khi xuống dốc, hãy giữ khoảng cách lớn hơn bình thường với xe phía trước. Điều này giúp bạn có đủ thời gian và không gian để xử lý mọi tình huống bất ngờ.