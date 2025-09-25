Lái xe dưới trời mưa bão, những lưu ý quan trọng để tránh mất lái 25/09/2025 07:41

(PLO)- Lái xe dưới trời mưa đòi hỏi sự cẩn trọng và kỹ năng. Việc tuân thủ các nguyên tắc an toàn, giữ bình tĩnh và tập trung sẽ giúp bạn và những người xung quanh an toàn trên mọi hành trình.

Lái xe dưới trời mưa là một trong những thử thách lớn nhất đối với tài xế, ngay cả với những người đã có kinh nghiệm lâu năm. Tầm nhìn bị hạn chế, mặt đường trơn trượt và nguy cơ mất lái tiềm ẩn luôn rình rập. Hiểu và áp dụng đúng các kỹ năng lái xe an toàn sẽ giúp bạn vượt qua những điều kiện thời tiết khắc nghiệt này một cách tự tin.

Giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn

Đây là nguyên tắc quan trọng nhất khi lái xe dưới trời mưa. Khi trời mưa, mặt đường sẽ trở nên rất trơn vì bụi bẩn và dầu mỡ hòa lẫn với nước. Lúc này, độ ma sát giữa lốp xe và mặt đường giảm đi rõ rệt, khiến xe dễ bị trượt hoặc mất lái, đặc biệt khi phanh gấp.

- Giảm tốc độ: Lái xe với tốc độ chậm hơn bình thường. Điều này không chỉ giúp bạn có thêm thời gian để phản ứng với những tình huống bất ngờ mà còn làm giảm nguy cơ hiện tượng aquaplaning (hiện tượng xe bị trượt trên một lớp nước, mất hoàn toàn kiểm soát).

- Giữ khoảng cách: Tăng khoảng cách với xe phía trước gấp đôi so với khi lái xe trong điều kiện khô ráo. Điều này đảm bảo bạn có đủ không gian và thời gian để phanh an toàn, tránh va chạm.

Sử dụng đèn xe hợp lý

Tầm nhìn là yếu tố then chốt khi lái xe trời mưa. Dù là mưa nhỏ hay mưa lớn, việc sử dụng đèn xe đúng cách sẽ giúp bạn nhìn rõ hơn và giúp các phương tiện khác dễ dàng nhận ra xe của bạn.

- Bật đèn cốt (đèn chiếu gần): Bật đèn cốt khi trời mưa. Đèn cốt không chỉ giúp bạn nhìn rõ đường mà còn làm tăng khả năng nhận diện xe của bạn đối với các tài xế khác. Tránh sử dụng đèn pha (đèn chiếu xa) vì ánh sáng cường độ cao sẽ bị phản xạ bởi hạt mưa, gây chói mắt cho người đi đối diện và chính bạn.

- Không bật đèn khẩn cấp (đèn hazard): Đèn khẩn cấp chỉ nên dùng khi xe bị sự cố và cần đỗ ở lề đường. Việc bật đèn này khi đang di chuyển sẽ gây nhầm lẫn và khó đoán hướng đi của xe, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Hạn chế phanh gấp và đánh lái đột ngột

Phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột là nguyên nhân chính gây mất lái khi di chuyển trên đường trơn trượt.

- Phanh từ từ: Thay vì phanh dứt khoát, hãy rà phanh nhẹ nhàng và liên tục để xe giảm tốc độ từ từ. Nếu xe có hệ thống phanh ABS, hãy đạp phanh dứt khoát nhưng không nhả. Hệ thống sẽ tự động điều chỉnh để tránh bó cứng phanh.

- Đánh lái mượt mà: Xoay vô lăng một cách nhẹ nhàng và dứt khoát. Tránh đánh lái gấp khi chuyển làn hoặc vào cua để xe không bị văng.

Xử lý khi bị aquaplaning

Aquaplaning (trượt nước) là hiện tượng lốp xe bị mất tiếp xúc với mặt đường do một lớp nước mỏng ngăn cách, khiến xe mất kiểm soát.

Dấu hiệu: Bạn sẽ cảm thấy vô lăng bị nhẹ đi, xe bị trượt đi một cách bất thường.

Cách xử lý:

- Giữ vững vô lăng theo hướng thẳng.

- Không được phanh hoặc đánh lái đột ngột.

- Nhả chân ga từ từ để xe tự giảm tốc độ.

- Khi cảm nhận lốp đã bám đường trở lại, bạn có thể tiếp tục lái xe một cách cẩn thận.

Lái xe dưới trời mưa đòi hỏi sự cẩn trọng, bình tĩnh và tuân thủ đúng nguyên tắc an toàn. Ảnh: wikiHow

Kiểm tra xe trước khi khởi hành

Chuẩn bị xe cẩn thận trước khi lái xe trời mưa là điều cần thiết.

- Lốp xe: Đảm bảo lốp xe có đủ rãnh sâu để thoát nước và áp suất lốp đúng tiêu chuẩn. Lốp mòn là một trong những nguyên nhân chính gây ra hiện tượng aquaplaning.

- Gạt mưa: Gạt mưa phải hoạt động hiệu quả, không tạo vết loang hay tiếng rít. Nếu gạt mưa đã cũ, hãy thay ngay để đảm bảo tầm nhìn tốt nhất.

- Hệ thống phanh: Kiểm tra phanh định kỳ để đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả. Phanh tốt sẽ giúp bạn kiểm soát xe an toàn hơn trong mọi tình huống.