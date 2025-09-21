Sử dụng lốp xe thế nào để tránh rủi ro trên đường? 21/09/2025 07:31

(PLO)- Lốp xe là yếu tố quan trọng quyết định sự an toàn và hiệu suất của chiếc xe. Nắm vững những nguyên tắc vàng trong sử dụng và bảo dưỡng lốp sẽ giúp bạn tránh rủi ro trên đường và tiết kiệm chi phí lâu dài.

Lốp xe là bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, quyết định lớn đến sự an toàn và hiệu suất vận hành của phương tiện. Việc sử dụng và bảo dưỡng lốp đúng cách không chỉ giúp bạn lái xe an toàn hơn mà còn tiết kiệm chi phí bảo dưỡng lâu dài. Dưới đây là những nguyên tắc quan trọng cần lưu ý:

1. Kiểm tra áp suất lốp thường xuyên

Áp suất lốp không đúng chuẩn là nguyên nhân phổ biến gây ra nhiều vấn đề.

- Lốp non hơi: Gây mòn lốp không đều, tăng tiêu hao nhiên liệu và tiềm ẩn nguy cơ nổ lốp do quá nhiệt.

- Lốp quá căng: Làm giảm độ bám đường, gây mòn lốp ở giữa và giảm khả năng hấp thụ xung lực khi đi qua đường xấu.

Hãy kiểm tra áp suất lốp ít nhất mỗi tháng một lần và trước mỗi chuyến đi xa. Mức áp suất chuẩn thường được ghi trên bệ cửa xe phía người lái hoặc trong nắp bình xăng.

2. Đảo lốp định kỳ

Lốp trước và lốp sau thường bị mòn với tốc độ khác nhau. Việc đảo lốp định kỳ (sau khoảng 8.000 - 10.000 km) giúp phân bổ độ mòn đều hơn, kéo dài tuổi thọ của lốp và tối ưu hóa hiệu suất lái xe.

Đảo lốp định kỳ giúp phân bổ độ mòn đều, tăng tuổi thọ lốp và tránh rủi ro trên đường. Ảnh:wikiHow

3. Cân bằng động và căn chỉnh thước lái

- Cân bằng động: Giúp lốp quay đều, tránh rung lắc vô lăng khi di chuyển ở tốc độ cao.

- Căn chỉnh thước lái: Giúp bánh xe thẳng hàng, tránh hiện tượng xe bị nhao lái.

Hãy kiểm tra cả hai sau mỗi lần thay hoặc sửa chữa lốp để đảm bảo xe vận hành ổn định.

4. Kiểm tra độ mòn và tuổi thọ lốp.

- Độ mòn: Lốp quá mòn sẽ giảm độ bám đường, đặc biệt khi trời mưa. Hầu hết các lốp đều có vạch chỉ thị độ mòn. Khi lốp mòn đến vạch này, đã đến lúc bạn cần thay lốp mới.

- Tuổi thọ lốp: Ngay cả khi ít sử dụng, lốp xe cũng sẽ bị lão hóa theo thời gian. Các nhà sản xuất khuyến cáo nên thay lốp sau 5-6 năm sử dụng, bất kể độ mòn còn lại.

5. Chọn lốp phù hợp

Luôn sử dụng lốp đúng kích cỡ, đúng thông số nhà sản xuất. Nếu thường xuyên đi đường trường hoặc địa hình xấu, hãy chọn loại lốp chuyên dụng phù hợp điều kiện lái xe.

Tuân thủ những nguyên tắc trên không chỉ giúp bạn lái xe an toàn hơn mà còn tiết kiệm được chi phí về lâu dài.