Những thói quen xấu khiến hộp số ô tô nhanh hỏng

(PLO)- Hộp số là bộ phận quan trọng và tốn kém nhất trên ô tô, nhưng nhiều thói quen lái xe sai lầm lại khiến nó nhanh hỏng hơn bạn nghĩ.

Hộp số là một trong những bộ phận phức tạp và đắt tiền nhất của ô tô. Những thói quen lái xe không đúng cách có thể khiến cho hộp số bị hao mòn nhanh chóng, dẫn đến chi phí sửa chữa đắt đỏ. Dưới đây là những lỗi phổ biến bạn cần tránh để bảo vệ hộp số của chiếc xe.

1. Để tay trên cần số

Thói quen tưởng chừng vô hại này lại tạo ra một áp lực liên tục lên các bộ phận bên trong hộp số ô tô, làm mòn bánh răng sớm hơn. Hãy tập thói quen giữ tay trên vô lăng để lái xe an toàn và bảo vệ hộp số.

Hộp số ô tô rất quan trọng và đắt đỏ, nhưng chỉ vài thói quen lái xe tưởng chừng nhỏ nhặt cũng có thể khiến nó nhanh “xuống cấp” và tốn kém sửa chữa.

2. Về số P khi xe chưa dừng hẳn

Số P (Park) chỉ dùng để đỗ xe. Việc chuyển về số P khi xe vẫn còn di chuyển, dù chỉ một chút, sẽ khiến chiếc chốt hãm phải chịu toàn bộ lực quán tính, gây ra tổn thương nghiêm trọng cho hộp số.

3. Cài số lùi (R) khi xe chưa dừng hẳn

Tương tự như lỗi trên, việc chuyển từ số D (Drive) sang số R (Reverse) khi xe chưa dừng hẳn sẽ tạo ra một lực ma sát và tác động rất mạnh, làm hỏng các bánh răng và các chi tiết bên trong hộp số.

4. Bỏ qua phanh tay

Khi dừng xe trên dốc mà chỉ dùng số P, toàn bộ trọng lượng xe sẽ dồn lên một chốt nhỏ trong hộp số. Điều này không chỉ gây nguy hiểm mà còn làm hộp số chịu áp lực lớn, dẫn đến hỏng hóc theo thời gian. Hãy luôn kéo phanh tay khi đỗ xe, đặc biệt là trên địa hình dốc.

5. Đạp ga đột ngột

Tăng tốc đột ngột, nhất là khi xe đang ở tốc độ thấp, buộc hộp số phải làm việc quá sức để chuyển đổi tỷ số truyền. Thói quen này không chỉ gây áp lực lên các bộ phận của hộp số mà còn làm tăng nguy cơ hỏng hóc và tiêu hao nhiên liệu.