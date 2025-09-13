Dấu hiệu nhận biết xe sắp cần thay dầu nhớt 13/09/2025 13:57

Podcast:

Podcast: Dấu hiệu nhận biết xe sắp cần thay dầu nhớt

Dầu nhớt còn được xem là "máu" của động cơ, giúp xe chúng ta hoạt động trơn tru và bền bỉ. Việc thay dầu đúng lúc là rất quan trọng để bảo vệ động cơ khỏi hư hỏng. Dưới đây là 4 dấu hiệu chính giúp bạn nhận biết đã đến lúc thay dầu nhớt.

1. Màu sắc và độ đặc của dầu nhớt

Dầu nhớt mới có màu vàng hổ phách trong suốt. Sau một thời gian đã sử dụng, dầu nhớt sẽ chuyển sang màu đen sẫm do tích tụ cặn bẩn và tạp chất. Nếu thấy dầu nhớt đã chuyển sang màu đen kịt hoặc đặc quánh, đó là lúc bạn nên thay dầu nhớt mới giúp cho xe bền bỉ hơn.

Chăm xe đúng cách, thay dầu đúng lúc, chính là bí quyết để chiếc xe luôn bền bỉ, tiết kiệm và an toàn .Ảnh: wikiHow

2. Tiếng ồn bất thường từ động cơ

Khi dầu nhớt đã cũ đi, khả năng bôi trơn giảm sút, khiến các chi tiết bên trong động cơ xe ma sát nhiều hơn. Điều này gây ra tiếng ồn lớn hơn và cảm giác "gằn" máy khi xe đang vận hành.

3. Khói xả có màu lạ

Khói từ ống xả thường không màu hoặc có màu trắng nhạt. Nếu bạn thấy xe thải ra khói màu xanh hoặc xám, đây có thể là dấu hiệu dầu nhớt đã bị đốt cháy trong buồng đốt do quá loãng hoặc động cơ bị hở phốt.

4. Đèn báo áp suất dầu sáng

Đây được xem là tín hiệu quan trọng nhất. Hầu hết các xe đều có đèn báo áp suất dầu trên bảng điều khiển. Khi dầu nhớt quá ít hoặc áp suất dầu không đủ, đèn này sẽ sáng lên. Nếu thấy đèn báo này, bạn cần kiểm tra và thay dầu ngay lập tức.