Những lỗi bạn thường gặp khi lái xe số sàn và số tự động

(PLO)- Không ít tài xế vô tình mắc phải những lỗi tưởng chừng vô hại khi lái xe số sàn và số tự động, nhưng hậu quả lại khiến xe nhanh xuống cấp và tốn kém chi phí sửa chữa.

Những lỗi bạn thường gặp khi lái xe số sàn và số tự động

Dù là xe số sàn hay số tự động, việc nắm vững kỹ năng lái xe không chỉ đảm bảo an toàn mà còn giúp bảo vệ "xế cưng" của bạn. Dưới đây là những lỗi phổ biến và cách khắc phục hiệu quả cho cả hai loại xe mà các bạn cần biết.

1. Lái xe số sàn

Những lỗi chúng ta thường gặp:

- Cách để chân trên bàn đạp côn: Thói quen này làm mòn đĩa côn nhanh chóng, ảnh hưởng đến hiệu suất và tốn kém chi phí sửa chữa.

- Sang số không dứt khoát: Việc sang số quá chậm hoặc không đúng thời điểm khiến xe bị giật, gây hại cho bộ hộp số và hệ thống động cơ.

- Thường hay về số N khi xuống dốc: Mặc dù tưởng chừng như tiết kiệm nhiên liệu, nhưng hành động này cực kỳ nguy hiểm vì bạn sẽ mất khả năng kiểm soát tốc độ của xe.

- Ép ga ở số cao: Lái xe ở số cao khi di chuyển ở tốc độ thấp khiến động cơ phải làm việc quá sức, gây hao mòn và tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn.

Biện pháp để khắc phục:

- Nhả chân côn 1 cách dứt khoát: Sau khi sang số, hãy nhấc chân hoàn toàn ra khỏi bàn đạp côn.

- Sang số sớm: Chuyển sang số cao hơn khi xe đủ trớn để tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ.

- Về số thấp khi xuống dốc: Chỉ sử dụng số thấp (số 2 hoặc 3) để tận dụng tối đa phanh động cơ, giúp kiểm soát tốc độ và an toàn hơn.

- Điều quan trọng nhất chúng ta phối hợp nhịp nhàng chân côn và chân ga: Tập luyện để phối hợp hai bàn đạp này một cách trơn tru, giúp xe di chuyển êm ái.

2. Lái xe số tự động

Những lỗi thường gặp:

- Chuyển về số lùi (R) khi xe chưa dừng hẳn: Đây là lỗi cực kỳ nghiêm trọng gây tổn thương nặng nề cho hệ thống hộp số tự động của xe chúng ta.

- Chuyển về số N khi dừng đèn đỏ: Thói quen này không giúp bạn tiết kiệm nhiên liệu đáng kể nhưng lại làm tăng độ mòn cho bộ hộp số và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho xe.

- Dùng cả hai chân để lái: Thói quen dùng một chân ga, một chân phanh không chỉ gây nguy hiểm mà còn làm tăng áp lực lên hệ thống phanh và hộp số.

- Tăng ga và phanh gấp: Tăng tốc và phanh đột ngột làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu và gây mòn các bộ phận của xe.

Chỉ một vài thói quen sai khi lái xe số sàn hay số tự động cũng có thể khiến 'xế cưng' xuống cấp nhanh chóng. Ảnh: wikiHow

Biện pháp khắc phục:

- Luôn dừng hẳn xe trước khi chuyển số: Chỉ chuyển số từ D sang R hoặc ngược lại khi xe đã dừng lại hoàn toàn.

- Giữ số D khi dừng đèn đỏ: Giữ chân phanh và để xe ở số D là cách an toàn và hiệu quả nhất.

- Chỉ dùng một chân để lái: Tập trung dùng chân phải để kiểm soát cả ga và phanh.

- Lái xe từ tốn: Tăng tốc và giảm tốc từ từ để xe vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và an toàn hơn.