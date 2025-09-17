Những điều tài xế cần nhớ khi lái xe trên những đoạn đường dài 17/09/2025 16:09

(PLO)- Những chuyến đi đường dài luôn tiềm ẩn rủi ro, vì vậy việc chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ các nguyên tắc an toàn sẽ giúp tài xế có một hành trình trọn vẹn và an tâm hơn.

Việc lái xe trên những đoạn đường dài đòi hỏi sự tập trung cao độ, sức khỏe dẻo dai và chuẩn bị kỹ lưỡng. Nắm vững những nguyên tắc dưới đây sẽ giúp bạn có một hành trình an toàn và suôn sẻ.

1. Chuẩn bị trước những chuyến đi

Thường xuyên kiểm tra xe: Trước khi khởi hành, hãy kiểm tra toàn diện chiếc xe. Đảm bảo lốp xe đủ hơi, mức dầu nhớt, nước làm mát, phanh và đèn xe đều hoạt động tốt. Một chiếc xe được bảo dưỡng tốt sẽ giảm thiểu rủi ro hỏng hóc giữa đường.

Lên kế hoạch lộ trình: Xác định trước tuyến đường, các điểm dừng chân, trạm xăng và khu vực nghỉ ngơi. Việc này giúp bạn chủ động hơn, tránh lạc đường và quản lý thời gian hiệu quả.

Ngủ đủ giấc: Đảm bảo ngủ đủ 7-8 tiếng trước khi đi. Thiếu ngủ là nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn giao thông.

2. Khi đang lái xe trên đường

Giữ khoảng cách an toàn: Luôn luôn duy trì khoảng cách đủ lớn với xe phía trước để có đủ thời gian phản ứng trong mọi tình huống bất ngờ.

Tập trung cao độ: Hạn chế sử dụng điện thoại, ăn uống hoặc bất kỳ hoạt động nào gây xao nhãng.

Lái xe trên những đoạn đường dài không chỉ cần sự tập trung cao độ, mà còn đòi hỏi sức khỏe dẻo dai và sự chuẩn bị chu đáo. Ảnh: wikiHow

Nghỉ ngơi đều đặn: Sau mỗi 2-3 tiếng lái xe, hãy dừng lại nghỉ ngơi khoảng 15 phút. Đi lại, hít thở không khí trong lành và giãn cơ sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn.

Tránh chất kích thích: Không uống rượu, bia hoặc các chất kích thích khác. Cà phê chỉ giúp bạn tỉnh táo tạm thời, nhưng không thể thay thế cho giấc ngủ.

3. Xử lý các tình huống đặc biệt

Lái xe ban đêm: Sử dụng đèn pha đúng cách, giảm tốc độ và đặc biệt cẩn trọng với các xe đi ngược chiều.

Thời tiết xấu: Khi trời mưa hoặc có sương mù, hãy giảm tốc độ, bật đèn sương mù và giữ khoảng cách an toàn lớn hơn bình thường.

Khi buồn ngủ: Dấu hiệu buồn ngủ có thể đến rất nhanh. Nếu cảm thấy mí mắt nặng trĩu, hãy dừng xe ngay ở nơi an toàn và chợp mắt khoảng 20 phút. Đừng cố gắng lái xe khi đang mệt mỏi.

Tuân thủ những nguyên tắc trên sẽ giúp bạn và người thân luôn an toàn trên mọi hành trình.