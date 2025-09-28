Tại sao gương chiếu hậu lại quan trọng khi tham gia giao thông? 28/09/2025 08:09

(PLO)- Gương chiếu hậu không chỉ xóa bỏ điểm mù mà còn trở thành ‘lá chắn an toàn’, giúp người lái chủ động quan sát, tự tin chuyển làn, lùi xe và xử lý kịp thời mọi tình huống bất ngờ.

Gương chiếu hậu không đơn thuần là một chi tiết trang trí trên xe, mà chính là “đôi mắt thứ hai” của người lái. Nhờ gương, bạn có thể quan sát phía sau và hai bên, từ đó làm chủ tình huống, xử lý kịp thời và hạn chế tối đa rủi ro. Việc sử dụng gương đúng cách chính là chìa khóa để bảo đảm an toàn cho cả bạn và những người cùng tham gia giao thông.

1. Loại bỏ điểm mù – “kẻ thù vô hình” của tài xế

Tầm nhìn trực tiếp của tài xế luôn có những điểm mù, những khu vực ở hai bên hông và phía sau xe mà mắt thường không thể quan sát được. Gương chiếu hậu chính là công cụ hiệu quả nhất để loại bỏ những điểm mù này. Nhờ có gương, bạn dễ dàng phát hiện các phương tiện khác đang tiến đến gần, đặc biệt là xe máy hoặc ô tô đang vượt, từ đó đưa ra quyết định chuyển làn, rẽ hoặc lùi xe một cách an toàn và chuẩn xác.

2. Hỗ trợ mọi thao tác - từ lùi xe đến chuyển làn

Gương chiếu hậu là trợ thủ đắc lực trong hầu hết các thao tác lái xe từ cơ bản đến phức tạp:

Chuyển làn: Quan sát gương giúp bạn biết chắc chắn làn đường bên cạnh có đủ khoảng trống hay không.

Lùi và đỗ xe: Gương chiếu hậu giúp bạn nhìn thấy chướng ngại vật phía sau, tính toán khoảng cách và đưa xe vào đúng vị trí.

Rẽ và quay đầu: Kiểm tra gương để chắc chắn không có xe nào đang vượt lên hoặc đi vào điểm rẽ của bạn.

Được ví như đôi mắt thứ hai của người lái, gương chiếu hậu đóng vai trò then chốt trong việc loại bỏ điểm mù và giảm thiểu rủi ro khi tham gia giao thông. Ảnh:wikiHow

Việc bỏ qua gương chiếu hậu khi thực hiện những thao tác này có thể dẫn đến va chạm không mong muốn.



3. Nâng cao khả năng phòng vệ

Thói quen quan sát gương thường xuyên giúp bạn không chỉ làm chủ chiếc xe mà còn dự đoán được hành vi của các phương tiện khác:

Phát hiện xe vượt: Bạn sẽ biết được xe phía sau đang có ý định vượt lên để chủ động nhường đường, tránh tình huống bị bất ngờ.

Xử lý phanh gấp: Quan sát gương trước khi phanh để biết có xe nào đang đi quá sát phía sau, từ đó điều chỉnh cách phanh hợp lý, giảm nguy cơ bị tông đuôi.

Nhiều vụ tai nạn xảy ra chỉ vì tài xế chủ quan, không quan sát gương khi chuyển làn hoặc lùi xe. Do đó, hãy luôn điều chỉnh gương đúng tư thế trước khi khởi hành và biến việc liếc gương thành thói quen không thể thiếu mỗi khi lái xe.