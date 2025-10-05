Những điều cần biết để sử dụng kính chắn gió ô tô hiệu quả 05/10/2025 13:21

(PLO)- Việc chăm sóc kính chắn gió đúng cách không chỉ là vấn đề vệ sinh mà còn là yếu tố an toàn hàng đầu khi tham gia giao thông.

Podcast:

Podcast: Những điều cần biết để sử dụng kính chắn gió ô tô hiệu quả

Kính chắn gió không chỉ là bộ phận bảo vệ mà còn được ví như “cửa sổ an toàn” của người lái. Việc sử dụng và bảo dưỡng đúng cách giúp duy trì tầm nhìn rõ ràng, hạn chế rủi ro và nâng cao sự an toàn khi tham gia giao thông. Dưới đây là những lưu ý quan trọng bạn cần biết:

1. Giữ kính luôn sạch sẽ

Kính chắn gió bị bẩn, mờ là nguyên nhân hàng đầu gây hạn chế tầm nhìn, đặc biệt khi lái xe vào ban đêm hoặc trời mưa.

Vệ sinh toàn diện: Thường xuyên rửa sạch bụi bẩn bên ngoài bằng nước rửa kính chuyên dụng để tránh tạo vệt mờ. Đồng thời, lau sạch bên trong kính để loại bỏ hơi ẩm, bụi và dầu từ nội thất gây mờ sương.

Ảnh: wikiHow

Kiểm tra cần gạt nước: Cần gạt nước hoạt động kém có thể làm xước kính và giảm hiệu quả gạt nước. Hãy thay lưỡi gạt định kỳ từ 6 – 12 tháng/lần hoặc sớm hơn nếu có dấu hiệu mòn.

2. Xử lý kính bị mờ (sương) nhanh chóng

Kính bị mờ do chênh lệch nhiệt độ là vấn đề phổ biến.

Mờ bên ngoài: Tăng tốc độ quạt gió và sử dụng chế độ lấy gió ngoài để cân bằng nhiệt độ.

Mờ bên trong: Bật điều hòa (AC) và hướng gió về phía kính chắn gió. AC giúp làm khô không khí, loại bỏ hơi ẩm. Có thể kết hợp tăng nhiệt độ sưởi (heater) để khử ẩm nhanh hơn.

3. Xử lý vết nứt, vết đá văng kịp thời

Các vết nứt nhỏ có thể nhanh chóng lan rộng do nhiệt độ hoặc rung lắc khi xe di chuyển.

Sửa chữa ngay khi còn nhỏ: Các vết nứt nhỏ dễ lan rộng do rung lắc hoặc thay đổi nhiệt độ. Hãy xử lý (hàn kính) sớm để tránh phải thay toàn bộ kính.

Tránh nhiệt độ đột ngột: Không đổ nước nóng hoặc phun nước lạnh vào kính khi kính đã có vết nứt, vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ khiến vết nứt lan rộng hơn.

4. Sử dụng phụ kiện hỗ trợ

Dung dịch chống bám nước: Phủ lớp dung dịch này giúp nước mưa trượt nhanh khỏi bề mặt kính, cải thiện tầm nhìn rõ rệt khi trời mưa.

Phim cách nhiệt: Phim chất lượng cao không chỉ giúp giảm nhiệt độ trong xe mà còn giảm chói lóa từ ánh nắng mặt trời và đèn xe đối diện, giúp mắt bạn dễ chịu hơn khi lái xe.