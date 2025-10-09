Buồn ngủ khi lái xe trên cao tốc: Làm sao để giữ an toàn? 09/10/2025 09:04

(PLO)- Buồn ngủ khi lái xe là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc. Chỉ một giây lơ là cũng có thể trả giá bằng cả tính mạng, vậy làm sao để giữ tỉnh táo và an toàn trên mọi hành trình?

Buồn ngủ là nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc. Dưới đây là những hành động khẩn cấp và hiệu quả nhất bạn cần thực hiện để giữ an toàn.

1. Dừng xe và nghỉ ngơi ngay lập tức (tại điểm cho phép dừng hoặc các lối dừng ngoài cao tốc)

Đây là giải pháp duy nhất và an toàn nhất:

Ngừng cố gắng lái xe: Tuyệt đối không cố gắng lái thêm. Dấu hiệu buồn ngủ có thể ập đến cực kỳ nhanh.

Tìm nơi đỗ an toàn: Tấp vào lề đường, khu vực nghỉ dưỡng hoặc trạm dừng chân. Tránh dừng ở lề đường cao tốc quá lâu nếu không có rào chắn.

Ngủ một giấc ngắn: Chợp mắt khoảng 15 - 20 phút là đủ để làm mới bộ não. Hãy đặt báo thức, khóa cửa xe và nghỉ ngơi hoàn toàn.

2. Tăng cường sự tỉnh táo tạm thời

Nếu chưa thể dừng xe ngay lập tức, bạn có thể áp dụng các biện pháp tức thời này trong thời gian ngắn để tìm nơi đỗ:

- Uống cà phê hoặc nước tăng lực (caffeine cần 20–30 phút để phát huy tác dụng).

- Mở cửa sổ, bật điều hòa ở nhiệt độ thấp để không khí lạnh thổi vào mặt.

- Bật nhạc có tiết tấu nhanh hoặc trò chuyện với người đi cùng để duy trì sự tỉnh táo.

Buồn ngủ khi lái xe là nguyên nhân chiếm tỷ lệ cao trong các vụ va chạm nghiêm trọng. Để giữ an toàn, tài xế cần nhận biết sớm và có biện pháp đối phó đúng cách. Ảnh: wikiHow

3. Nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo

Đừng đợi đến khi mí mắt nặng trĩu mới hành động. Các dấu hiệu cảnh báo sớm bao gồm:

- Ngáp liên tục hoặc chớp mắt thường xuyên.

- Mí mắt nặng trĩu hoặc cảm giác "đầu óc trống rỗng".

- Không nhớ được đoạn đường vừa đi qua.

- Lái xe lạng lách hoặc suýt chạm vào vạch kẻ đường.

4. Điều chỉnh tư thế và vận động

- Điều chỉnh ghế ngồi thẳng hơn, tránh tư thế quá thoải mái dễ gây buồn ngủ.

- Khi dừng xe an toàn hãy bước ra ngoài, đi lại vài phút, vươn vai, hít thở sâu.

5. Chuẩn bị phòng ngừa trước chuyến đi

- Ngủ đủ 7–8 tiếng trước hành trình dài.

- Tránh lái xe vào "giờ cấm": Khoảng thời gian từ 2-5 giờ sáng và 2-4 giờ chiều là lúc cơ thể dễ buồn ngủ nhất theo nhịp sinh học.

- Hãy xem việc dừng xe để nghỉ ngơi là một phần bắt buộc của hành trình. Sự an toàn của bạn và mọi người là ưu tiên hàng đầu.