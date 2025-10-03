Xe bị ngập nước: Tuyệt đối tránh thủy kích và cách khắc phục khẩn cấp 03/10/2025 07:56

(PLO)- Xe bị ngập nước là tình huống không ai mong muốn, nhưng việc bình tĩnh và xử lý đúng cách sẽ giúp giảm thiểu đáng kể thiệt hại và chi phí sửa chữa.

Mùa mưa bão, nhiều tuyến đường tại đô thị lớn thường xuyên rơi vào tình trạng ngập sâu, kéo theo nỗi lo “ác mộng” của các tài xế - xe bị ngập nước. Đây được xem là một trong những sự cố tồi tệ nhất, gây hư hỏng nặng cho động cơ, hệ thống điện và nội thất. Đáng lo ngại hơn, nếu xử lý sai cách, chi phí sửa chữa có thể tăng lên gấp nhiều lần.

Những điều tuyệt đối không làm khi xe bị ngập

Không khởi động lại xe

Khi nước đã lọt vào xi-lanh, việc cố gắng khởi động sẽ dẫn đến hiện tượng thủy kích. Nước không nén được, khiến tay biên bị cong hoặc gãy, phá hỏng động cơ và thậm chí cả hộp số chỉ trong tích tắc.

Không bật điều hòa hoặc thiết bị điện

Hệ thống điện tử, đặc biệt là ECU (bộ điều khiển trung tâm), rất nhạy cảm với nước. Việc bật điều hòa, quạt gió hay hệ thống giải trí khi dây điện còn ẩm dễ gây chập cháy và hỏng hóc nghiêm trọng.

Không để xe khô tự nhiên

Nước bẩn từ lũ lụt chứa nhiều bùn đất và tạp chất. Nếu để khô tự nhiên, bùn đất sẽ bám chặt, gây ăn mòn kim loại, gỉ sét và để lại mùi hôi khó xử lý.

Không chỉ thay dầu nhớt tại chỗ

Trong trường hợp nước đã xâm nhập vào động cơ, chỉ thay dầu nhớt không đủ. Xe cần được rã máy, vệ sinh, sấy khô toàn diện để đảm bảo an toàn.

Xe bị ngập nước: Tuyệt đối tránh thủy kích và cách khắc phục khẩn cấp. Ảnh: T.Phương

Các bước xử lý khẩn cấp ngay tại hiện trường

Tắt máy ngay lập tức: Dù xe có chết máy hay chưa, hãy tắt khóa điện ngay lập tức khi phát hiện xe bị ngập.

Ngắt kết nối ắc quy: Nếu bạn có thể thao tác an toàn, hãy tháo cọc âm (-) của ắc quy để ngắt toàn bộ nguồn điện, ngăn ngừa chập cháy hệ thống điện tử.

Không cố tự lái xe ra khỏi vùng ngập: Chỉ dùng xe cứu hộ hoặc nhờ xe khác kéo ra khỏi khu vực ngập.

Liên hệ bảo hiểm: Gọi ngay cho công ty bảo hiểm để được hướng dẫn về thủ tục giám định và các bước kéo xe miễn phí (nếu có).

Đánh giá thiệt hại: Xác định mức nước đã ngập tới đâu (sàn xe, ghế, táp-lô) để ước tính sơ bộ thiệt hại.

Xử lý động cơ: Kiểm tra nước vào buồng đốt. Nếu có, cần tháo bu-gi và hút hết nước ra ngoài trước khi kiểm tra các chi tiết khác để tránh thủy kích.

Vệ sinh nội thất chuyên sâu: Nội thất (ghế, thảm, lớp cách âm) cần được tháo dỡ hoàn toàn để vệ sinh bùn đất và sấy khô bằng máy chuyên dụng.

Khử mùi và nấm mốc: Sử dụng hóa chất và máy khử mùi Ozone chuyên dụng để loại bỏ triệt để mùi hôi, ẩm mốc do nước bẩn gây ra.

Lời khuyên cho tài xế

Trong mọi tình huống, giải pháp an toàn nhất là đưa xe đến gara uy tín hoặc trung tâm bảo dưỡng chính hãng. Việc xử lý thủ công hoặc thiếu chuyên môn không chỉ không khắc phục được sự cố mà còn khiến hư hỏng thêm trầm trọng, đặc biệt là với hệ thống điện tử và hộp số – những bộ phận “nhạy cảm” và tốn kém nhất khi sửa chữa.