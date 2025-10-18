Cách sử dụng hệ thống giảm xóc an toàn và hiệu quả 18/10/2025 08:39

(PLO)- Hệ thống giảm xóc không chỉ tạo sự êm ái khi lái mà còn quyết định đến độ an toàn. Sử dụng và bảo dưỡng đúng cách sẽ giúp xe bền hơn, tiết kiệm chi phí và giảm rủi ro trên đường.

Hệ thống giảm xóc trong xe đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và sự thoải mái khi lái xe. Việc sử dụng và bảo dưỡng đúng cách không chỉ giúp xe vận hành êm ái mà còn kéo dài tuổi thọ của xe.

1. Nguyên tắc sử dụng hệ thống giảm xóc hiệu quả

Giảm tốc khi gặp những chướng ngại vật: Khi xe đi qua ổ gà, gờ giảm tốc hoặc đường xấu, hãy giảm tốc độ tối đa. Điều này giúp giảm lực tác động trực tiếp lên hệ thống giảm xóc, tránh làm hỏng phuộc và các bộ phận liên quan.

Không đạp phanh gấp: Việc đạp phanh gấp, đặc biệt khi vào khúc cua, sẽ dồn toàn bộ lực lên một bên phuộc, làm giảm hiệu quả giảm xóc và gây mất cân bằng. Hãy phanh sớm, từ từ và nhẹ nhàng để xe giảm tốc độ một cách êm ái.

Không chở quá tải: Chở quá tải không chỉ gây áp lực lớn lên hệ thống giảm xóc mà còn ảnh hưởng đến lốp xe và hệ thống phanh, làm tăng nguy cơ tai nạn.

2. Dấu hiệu nhận biết giảm xóc gặp vấn đề

Tiếng ồn bất thường: Khi đi qua đường xấu, nếu bạn nghe thấy tiếng "kẽo kẹt" hoặc "lục cục", đó có thể là dấu hiệu phuộc đã bị khô dầu hoặc hỏng hóc.

Xe bị rung lắc mạnh: Khi giảm xóc hoạt động kém, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt xe bị rung lắc mạnh khi đi qua các đoạn đường gồ ghề.

Bánh xe bị mòn không đều: Giảm xóc kém có thể khiến lốp xe tiếp xúc với mặt đường không đều, dẫn đến tình trạng lốp bị mòn không đồng nhất.

Thân xe bị nhún mạnh: Khi đạp phanh gấp, nếu phần đầu xe bị nhún xuống quá nhiều, hoặc khi tăng tốc mà đuôi xe bị võng xuống, có thể là dấu hiệu giảm xóc đã không còn hoạt động tốt.

Hệ thống giảm xóc là ‘lá chắn thầm lặng’ giúp xe vận hành êm ái và an toàn. Ảnh: wikiHow

3. Bảo dưỡng định kỳ

Thường xuyên kiểm tra và thay dầu phuộc: Dầu phuộc giúp giảm ma sát và làm mát. Hãy kiểm tra và thay dầu định kỳ để đảm bảo phuộc luôn hoạt động trơn tru.

Kiểm tra cao su và đệm: Các chi tiết cao su và đệm bị mòn hoặc rách có thể làm giảm hiệu quả giảm xóc. Hãy kiểm tra chúng thường xuyên và thay thế khi cần thiết.

Vệ sinh sạch sẽ: Bùn đất và bụi bẩn bám trên hệ thống giảm xóc có thể gây ăn mòn và hư hỏng. Hãy rửa xe và vệ sinh khu vực giảm xóc thường xuyên, đặc biệt là sau khi đi qua các đoạn đường bùn lầy.

Bằng cách áp dụng những mẹo đơn giản trên, bạn không chỉ giúp xe vận hành ổn định, an toàn mà còn tiết kiệm được chi phí sửa chữa về lâu dài.