Những việc cần làm ngay khi xe tự khóa mà chìa còn bên trong

Xe tự khóa khi chìa còn nằm trong xe là tình huống phổ biến nhưng dễ gây hoảng loạn, nhất là khi có người hoặc vật nuôi bên trong. Dưới đây là hướng dẫn ngắn gọn, theo thứ tự ưu tiên, thực hiện lần lượt để đảm bảo an toàn và giảm thiệt hại cho xe.
1. Kiểm tra an toàn — ưu tiên cao nhất
- Nếu trong xe có trẻ em, người cao tuổi, người ốm hoặc thú cưng: gọi ngay số cứu hộ khẩn cấp (ví dụ 112/113/115 tuỳ vùng).
- Trong mọi trường hợp đe doạ tính mạng, mở cửa ngay bằng mọi phương án an toàn; tài sản không quan trọng bằng tính mạng.
2. Tìm chìa dự phòng hoặc người có chìa
- Gọi người thân, bạn bè hoặc nơi cất chìa dự phòng trước, thường là cách nhanh nhất, rẻ nhất và ít rủi ro nhất.
3. Mở bằng ứng dụng/điện thoại (nếu xe hỗ trợ)
- Nếu xe có kết nối di động (ứng dụng hãng như MyToyota, MyHyundai, Tesla app…), đăng nhập và chọn chức năng “unlock”.
- Liên hệ hotline/đại lý chính hãng — nhiều hãng có thể hỗ trợ mở từ xa sau khi xác thực chủ xe.
4. Gọi dịch vụ cứu hộ/thợ khóa chuyên nghiệp
- Khi không có chìa dự phòng và không thuộc trường hợp cấp cứu: gọi roadside assistance hoặc thợ khóa ô tô có uy tín.
- Yêu cầu kỹ thuật mở không phá hủy (non-destructive entry).
- Chuẩn bị thông tin: địa điểm, hãng — model — năm, loại chìa (cơ hay smart key) và giấy tờ chứng minh chủ xe nếu cần.
5. Thủ thuật tự thực hiện (chỉ áp dụng cho chìa cơ/xe cũ)
- Có thể dùng móc quần áo duỗi thẳng hoặc dây giày gắn nút để kéo chốt, chỉ khi bạn có kinh nghiệm và khe cửa đủ rộng.
- Những thủ thuật này có thể gây trầy gioăng, hỏng khung cửa hoặc cơ cấu khóa. Nếu không tự tin, đừng thử và gọi thợ.
6. Dùng nêm bơm hơi (inflatable wedge) và thanh dài chuyên dụng
- Phương pháp ít gây hư hại nếu thực hiện đúng: dùng nêm bơm hơi để tạo khe, rồi dùng thanh long-reach để bấm nút mở hoặc kéo chốt.
- Tốt nhất để thợ khóa chuyên nghiệp thực hiện để tránh trầy gioăng hoặc hỏng khung.
7. Không phá kính trừ khi thật sự cần thiết
- Chỉ phá kính khi có người/động vật cần cứu và không còn lựa chọn nào khác. Chọn kính nhỏ, góc cửa và dùng dụng cụ chuyên dụng.
- Phá kính tốn kém và nguy hiểm — luôn ưu tiên các phương án khác trước.
8. Ghi nhận và báo bảo hiểm nếu có hư hỏng
- Nếu có hư hại (trầy xước, cửa bị bung, vỡ kính…) chụp ảnh hiện trường, lưu biên lai dịch vụ, báo công ty bảo hiểm hoặc đại lý để làm thủ tục bồi thường.
Những điều không nên làm
- Không dùng búa, cưa hoặc phương pháp gây hư hỏng lớn nếu không phải cứu người.
- Không cố tháo mạch điện/điều khiển khóa nếu không hiểu hệ thống — có thể kích hoạt chống trộm hoặc ảnh hưởng túi khí.
- Không tự tháo ắc-quy trừ khi hiểu thấu đáo hệ thống điện của xe.
Nguồn tổng hợp