Qua đường ray xe lửa đúng cách: Kỹ năng tài xế nào cũng cần biết 25/10/2025 07:22

(PLO)- Nhiều vụ tai nạn đường sắt xảy ra chỉ vì vài giây vội vàng. Hiểu và thực hiện đúng cách khi qua đường ray không chỉ giúp bạn an toàn mà còn bảo vệ cả những người xung quanh.

Tai nạn đường sắt luôn nằm trong nhóm có mức độ nguy hiểm cao nhất, bởi tàu hỏa có trọng tải cực lớn và không thể phanh gấp trong tình huống khẩn cấp. Chính vì vậy, việc nắm vững kỹ năng qua đường ray xe lửa an toàn là điều bắt buộc với mọi người điều khiển phương tiện, từ xe máy, ô tô con đến xe tải hay xe khách.

Dưới đây là các kỹ năng thiết yếu và nguyên tắc vàng giúp bạn đảm bảo an toàn tuyệt đối khi lưu thông qua các điểm giao cắt với đường sắt:

1. Giảm tốc độ và quan sát từ xa

Khi nhìn thấy biển cảnh báo giao cắt đường sắt (thường là hình tam giác hoặc dấu chữ thập), hãy chủ động giảm tốc.

Quan sát kỹ cả hai chiều đường ray, kể cả khi chắn đã mở hoặc không có người gác.

Đừng chủ quan, tàu có thể đến sớm hơn dự kiến, hoặc hệ thống cảnh báo gặp trục trặc.

2. Dừng xe khi có tín hiệu cảnh báo

Khi có đèn đỏ nhấp nháy, còi hú hoặc chắn đang hạ, tài xế phải dừng ngay tại vạch dừng hoặc cách đường ray tối thiểu 5 mét.

Tuyệt đối không cố vượt “lụi” khi rào chắn đang đóng — chỉ vài giây vội vã có thể đổi bằng cả mạng sống.

3. Tuyệt đối không vượt khi chắn tàu đang đóng

Mọi hành vi luồn lách, lấn làn hay cố vượt rào chắn đều tiềm ẩn rủi ro cực lớn và vi phạm pháp luật giao thông đường sắt.

Hiện nay, nhiều điểm giao cắt đã được lắp đặt camera giám sát để xử phạt nguội các trường hợp vi phạm.

4. Tăng cường quan sát và lắng nghe

Không đeo tai nghe, không mở nhạc to khi đi qua khu vực gần đường sắt.

Tại các điểm không có rào chắn, nên mở kính xe, tắt hoặc giảm âm thanh để nghe còi tàu.

Giữ khoảng cách hợp lý với xe phía trước, tránh kẹt xe ngay trên đường ray.

5. Đi số thấp – Tuyệt đối không dừng giữa đường ray

Với xe số sàn: nên về số 1 hoặc số 2 để kiểm soát tốt tốc độ, tránh chết máy.

Với xe số tự động: giữ tốc độ ổn định, không dừng giữa đường ray dù bất kỳ lý do gì.

Nếu xe không may chết máy trên đường ray, lập tức rời khỏi xe và gọi số khẩn cấp được ghi trên bảng cảnh báo gần đó.

Quan sát kỹ, giảm tốc độ và tuân thủ biển báo, những nguyên tắc vàng giúp tài xế an toàn khi băng qua đường ray xe lửa. Ảnh: wikiHow

6. Không quay đầu, lùi hoặc dừng xe trên đường ray

Dừng, quay đầu hoặc lùi xe trên đường ray là hành vi cực kỳ nguy hiểm.

Luôn nhớ: Đường sắt là tuyến ưu tiên tuyệt đối, mọi phương tiện vi phạm đều có thể bị xử phạt nặng và gây hậu quả nghiêm trọng.

Tàu hỏa không thể dừng lại trong tích tắc, và khi đã xảy ra tai nạn thì khả năng cứu vãn gần như bằng không. Chỉ một chút lơ là cũng có thể đánh đổi bằng tính mạng của bản thân và người khác.

Là người cầm lái, hãy luôn:

Tôn trọng hệ thống cảnh báo đường sắt

Tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc an toàn

Không đánh đổi an toàn chỉ vì vài giây vội vã