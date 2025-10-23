Lái xe văn minh: Mở cửa xe thế nào để không gây tai nạn? 23/10/2025 09:15

(PLO)- Việc hình thành thói quen mở cửa xe đúng cách không chỉ giúp bảo vệ an toàn cho người xung quanh, mà còn thể hiện ý thức và văn hóa giao thông hiện đại.

Việc mở cửa xe tưởng chừng đơn giản nhưng nếu thiếu quan sát, người lái hoặc hành khách có thể gây tai nạn nghiêm trọng cho người đi xe máy, xe đạp hoặc người đi bộ từ phía sau. Để hạn chế rủi ro này, hãy áp dụng phương pháp mở cửa "Dutch Reach", một kỹ thuật được khuyến cáo rộng rãi tại nhiều quốc gia phát triển.

Dưới đây là hướng dẫn giúp bạn mở cửa xe đúng cách – an toàn – lịch sự:

Hướng dẫn mở cửa xe ô tô an toàn và đúng cách

1. Quan sát kỹ trước khi mở

Luôn kiểm tra gương chiếu hậu, đặc biệt ở phía sát làn đường.

Quay đầu nhìn qua vai để kiểm tra điểm mù, nơi người đi xe máy hoặc xe đạp có thể đang tiến lại gần.

2. Dùng ‘tay xa’ để mở cửa – Kỹ thuật Dutch Reach

Người ngồi ghế lái (bên trái): Dùng tay phải để mở cửa.

Người ngồi ghế phụ (bên phải): Dùng tay trái để mở cửa.

Khi dùng ‘tay xa’, cơ thể sẽ tự xoay nhẹ, giúp bạn nhìn rõ phía sau, giảm đáng kể nguy cơ va chạm khi mở cửa.

3. Mở hé cửa – kiểm tra lần nữa – rồi mới mở hẳn

Chỉ mở hé cửa một chút để quan sát tình hình giao thông xung quanh.

Khi chắc chắn an toàn, mới mở hoàn toàn và bước ra khỏi xe một cách nhanh gọn.

Chỉ một giây quan sát trước khi mở cửa, bạn có thể ngăn một tai nạn xảy ra. Ảnh: Thewindscreenco.co.uk

4. Không ỷ lại vào hệ thống mở cửa tự động

Dù xe có trang bị hệ thống mở cửa thông minh hoặc cảm biến cảnh báo, người dùng vẫn nên chủ động kiểm tra bằng mắt thường để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Những lỗi thường gặp – cần tránh tuyệt đối

Mở cửa bất ngờ, không quan sát gương hoặc điểm mù.

Đẩy cửa quá mạnh khiến cánh cửa chắn ngang làn đường.

Mở cửa rồi để cửa mở quá lâu, gây cản trở giao thông.

Chủ quan dựa vào công nghệ, bỏ qua thao tác kiểm tra thủ công.

“Dutch Reach” – Thói quen nhỏ, hiệu quả lớn

Kỹ thuật “Dutch Reach” đã được áp dụng rộng rãi ở Hà Lan, Đức và nhiều nước châu Âu, góp phần giảm đáng kể các vụ tai nạn do mở cửa xe thiếu quan sát.