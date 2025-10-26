Lái xe đúng tư thế, chìa khóa cho sự thoải mái và an toàn 26/10/2025 15:00

(PLO)- Hãy hình thành thói quen kiểm tra và điều chỉnh tư thế ngồi mỗi khi ngồi vào ghế lái. Chỉ mất vài giây nhưng mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe và sự an toàn của chính bạn.

Podcast:

Podcast: Lái xe đúng tư thế, chìa khóa cho sự thoải mái và an toàn

Tư thế lái xe đúng không chỉ mang lại sự thoải mái trong suốt hành trình mà còn đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an toàn cho người điều khiển và hành khách. Một tư thế lái chuẩn giúp bạn kiểm soát phương tiện hiệu quả, giảm nguy cơ tai nạn và hạn chế các vấn đề về sức khỏe do ngồi sai cách. Dưới đây là các nguyên tắc cơ bản bạn nên tuân thủ:

1. Điều chỉnh ghế lái đúng cách

Một tư thế ngồi đúng giúp bạn kiểm soát xe linh hoạt, hạn chế mệt mỏi và giảm nguy cơ chấn thương khi xảy ra va chạm.

Khoảng cách tới bàn đạp: Ghế nên được điều chỉnh sao cho chân có thể đạp hết côn, phanh và ga mà không phải rướn người. Đầu gối nên hơi cong tự nhiên, không duỗi thẳng hoàn toàn.

Độ cao ghế: Mắt nên nằm cách đỉnh vô lăng khoảng 5–7cm, đảm bảo tầm nhìn thoáng đãng ra phía trước và quan sát đầy đủ bảng điều khiển.

Góc tựa lưng: Nên đặt tựa lưng ở góc khoảng 100–110 độ, hơi ngả nhẹ về sau để hỗ trợ cột sống và giảm áp lực lên vùng lưng dưới.

2. Giữ tay trên vô lăng đúng vị trí

Đặt tay ở vị trí 9 giờ – 3 giờ hoặc 10 giờ – 2 giờ tùy theo loại xe và điều kiện lái.

Giữ khuỷu tay hơi cong để tăng khả năng điều khiển và phản ứng linh hoạt, tránh tình trạng mỏi cơ trong quá trình lái xe.

Vị trí tay 9 giờ – 3 giờ (hoặc 10 giờ – 2 giờ tùy xe) là tư thế vàng để kiểm soát vô lăng tối ưu và sẵn sàng phản ứng trong mọi tình huống. Ảnh: wikiHow

3. Căn chỉnh gương chiếu hậu và gương bên giảm điểm mù

Trước khi khởi hành, hãy kiểm tra toàn bộ gương chiếu hậu:

Gương chiếu hậu trong xe phải cho phép quan sát rõ toàn bộ kính sau.

Gương chiếu hậu hai bên cần được điều chỉnh để giảm thiểu điểm mù, tránh đặt quá sát khiến bạn chỉ thấy phần thân xe.

4. Vị trí chân hợp lý

Vị trí chân đúng giúp phản xạ nhanh và tiết kiệm sức khi lái xe.

Gót chân nên chạm sàn xe, đóng vai trò như điểm tựa khi chuyển đổi linh hoạt giữa các bàn đạp.

Tuyệt đối không “gác” chân lên chân côn hoặc phanh khi không sử dụng, điều này dễ gây mòn linh kiện và mất an toàn.

5. Tư thế ngồi chuẩn

Giữ lưng và vai tựa hoàn toàn vào ghế để phân tán lực, giảm mỏi vai gáy.

Giữ khoảng cách từ đầu đến tựa đầu khoảng 2–4cm. Tựa đầu nên được điều chỉnh để phần trung tâm nằm ngang với phần giữa sau đầu bạn, giúp giảm thiểu chấn thương cổ khi xảy ra va chạm phía sau.

Lợi ích của tư thế lái xe đúng

Tăng sự thoải mái, đặc biệt trong các chuyến đi dài.

Nâng cao khả năng kiểm soát và phản xạ khi xử lý tình huống.

Giảm nguy cơ chấn thương khi xảy ra va chạm.

Ngăn ngừa các vấn đề xương khớp như đau lưng, mỏi cổ, thoái hóa cột sống do tư thế ngồi sai kéo dài.