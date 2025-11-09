Các bước đơn giản để liên kết hai tài khoản VNeTraffic với VneID 09/11/2025 12:06

(PLO)- Chỉ bằng các bước đơn giản, người dân có thể nhanh chóng liên kết hai tài khoản VNeTraffic với VneID.

Nhằm hỗ trợ người dùng thuận tiện trong việc tra cứu, xác thực thông tin, xử lý vi phạm hành chính và sử dụng các dịch vụ giao thông số, Cục CSGT (Bộ Công an) hướng dẫn liên kết tài khoản VNeTraffic với VneID.

Theo Cục CSGT, điều kiện liên kết là điện thoại đã tải và cập nhật ứng dụng VNeTraffic và VNeID phiên bản mới nhất; Tài khoản VNeID của công dân đã ở mức định danh 2.

Cách thực hiện liên kết tài khoản VNeTraffic với VneID

Đăng nhập qua VNeID

Đăng nhập qua VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Bước 1: Người dân chọn đăng nhập bằng “Tài khoản định danh điện tử”

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu để đăng nhập VNeID

Bước 3: Người dân đồng ý với nội dung chia sẻ thông tin, bấm “Xác nhận chia sẻ”

Bước 4: Người dân nhập passcode VNeID để xác nhận

Bước 5: Nếu Người dân đã tạo tài khoản VNeTraffic, tài khoản sẽ tự động được nâng cấp lên mức 2 và đăng nhập VNeTraffic thành công

Bước 6: Nếu Người dân chưa tạo tài khoản VNeTraffic, công dân cần nhập các thông tin để đăng ký tài khoản

Bước 7: Thiết lập mật khẩu

Bước 8: Đăng ký tài khoản VNeTraffic mức 2 thành công.

Xác thực VNeID qua thông báo

Thực hiện việc liên kết tài khoản VNeTraffic với VneID. Ảnh: THY NHUNG

Bước 1: Người dân mức 1 đăng nhập tài khoản VNeTraffic

Bước 2: Người dân chọn xem các chức năng: Ví giấy tờ; Lịch sử vi phạm; Thông báo vi phạm giao thông; Thông báo biên bản vi phạm hành chính; Thông báo quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Thông báo cấp mới, cấp đổi, cấp lại GPLX, Đăng ký xe.

Bước 3: Chọn “Xác thực ngay” hoặc “Xác nhận”, ứng dụng sẽ kết nối với VNeID để xác thực thông tin Người dân

Bước 4: Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu để đăng nhập VNeID

Bước 5: Đồng ý với nội dung chia sẻ thông tin, bấm “Xác nhận chia sẻ”

Bước 6: Nhập passcode VNeID để xác nhận

Bước 7: Xác nhận chia sẻ dữ liệu với ứng dụng VNeTraffic (nếu có)

Bước 8: Xác nhận mật khẩu ứng dụng VNeTraffic (nếu có)

Bước 9: Thiết lập passcode VNeTraffic (nếu có)

Bước 10: Nâng cấp tài khoản VNeTraffic mức 2 thành công.