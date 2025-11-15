6 mẹo đơn giản giúp bạn lái xe giỏi hơn ngay lập tức 15/11/2025 08:22

(PLO)- Thực hành những thói quen nhỏ để lái xe trở nên an toàn, mượt mà và kiểm soát tốt hơn khi cầm lái.

Dưới đây là sáu điều chỉnh hữu ích mà bất kỳ lái xe nào cũng có thể áp dụng ngay lập tức để nâng cao kỹ năng lái xe, trở nên an toàn hơn, mượt mà hơn và kiểm soát tốt hơn.

Thực hành những thói quen nhỏ để lái xe trở nên an toàn, mượt mà và kiểm soát tốt hơn khi cầm lái. Ảnh: AI.



Chuẩn bị trước khi bắt đầu lái xe

Theo OnStar, 8% số vụ tai nạn xe hơi chết người năm 2021 là do lái xe mất tập trung.

Quá nhiều tài xế lái xe trên đường trong khi vẫn loay hoay với điện thoại, túi xách, đồ ăn, gương, vị trí ghế ngồi, thiết bị dẫn đường hoặc điều khiển nhiệt độ. Thay vào đó, hãy làm tất cả những điều đó trước khi bạn lăn bánh.

Hãy lên xe, chỉnh gương, chọn vị trí ngồi, cài đặt điều hòa hoặc nhạc, và thậm chí bật chế độ "không làm phiền" trên điện thoại. Bằng cách đó, bạn sẽ loại bỏ được sự mất tập trung và gánh nặng tinh thần khi di chuyển. Điều này giúp bạn có thời gian tập trung vào đường đi, giao thông và những động thái khó lường của người khác.

Duy trì khoảng cách an toàn và quan sát phía trước

Chọn một điểm cố định phía trước xe và đếm ít nhất "một-một-nghìn, hai-một-nghìn" trước khi xe bạn vượt qua điểm đó. Điều này sẽ giúp bạn có đủ khoảng cách để phản ứng.

Nếu người lái xe phía trước đột nhiên giảm tốc độ, bạn đã có đủ không gian để phanh nhẹ nhàng hoặc đánh lái tránh. Kết hợp điều đó với việc quan sát phía trước (nhìn xa hơn chiếc xe ngay phía trước để quan sát luồng giao thông chung) thì bạn đang lái xe theo hướng phòng thủ hơn, chứ không chỉ phản ứng.

Mong đợi điều bất ngờ

Những người lái xe giỏi không cho rằng mọi thứ xung quanh họ đều có thể đoán trước được.

Họ cho rằng có thể có người khác cắt ngang phía trước, một chiếc xe có thể lạng lách hoặc điều kiện giao thông có thể thay đổi mà không báo trước.

Ngoài những rủi ro do cơn thịnh nộ trên đường, khi bạn đang lái xe trên đường cao tốc, đừng ngồi vào điểm mù của người khác. Khi ra khỏi ngã tư, hãy chừa cho mình một lối thoát. Khoảng trống tinh thần đó sẽ tạo nên sự khác biệt.

Chân nhẹ nhàng, tay vững vàng

Một số tài xế coi ghế lái như công tắc bật/tắt: tăng tốc mạnh, phanh gấp, giật vô lăng.

Nhưng những hành động mượt mà hơn giúp bạn dễ đoán hơn với người khác, giảm hao mòn xe và cho bạn nhiều thời gian hơn để ứng phó với những tình huống bất ngờ.

Ví dụ, đừng tăng tốc đến đèn đỏ rồi phanh gấp. Hãy từ từ nhả ga khi thấy đèn đỏ phía trước thay vì chờ đến giây cuối cùng. Luyện tập giữ cho tay lái ổn định và kiểm soát, đặc biệt là khi vào cua hoặc chuyển làn.

Giảm thiểu sự mất tập trung và kiểm soát sự mệt mỏi

Người lái xe có kỹ năng cao nhất cũng không thể giữ an toàn nếu sự tập trung của họ bị phân tán.

Báo cáo OnStar cũng cho biết hơn 14% số vụ tai nạn do cảnh sát báo cáo vào năm 2021 có liên quan đến tình trạng mất tập trung của người lái xe.

Vì vậy, hãy cố gắng để điện thoại xa tầm tay, không nghịch máy chơi game khi đang lái xe và tránh ăn uống hoặc trò chuyện nhiều nếu điều đó làm bạn mất tập trung.

Ngoài ra, nếu bạn mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi. Ngay cả khi bạn cảm thấy ổn, mệt mỏi cũng làm giảm đáng kể thời gian phản ứng.

Hiểu và sử dụng hệ thống an toàn của xe một cách thông minh

Những chiếc xe hiện đại ngày nay được trang bị đầy đủ các hệ thống hỗ trợ người lái (như giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, cảm biến điểm mù). Tuy nhiên, sở hữu chúng thôi là chưa đủ.

Bạn phải biết giới hạn của chúng và đừng để chúng khiến bạn tự mãn.

Mặc dù chúng tôi sẽ không đi sâu vào các chi tiết kỹ thuật cụ thể ở đây, nhưng nguyên tắc này đã được ghi chép đầy đủ trong các nghiên cứu về xe tự lái và các báo cáo về vụ tai nạn có thể phòng ngừa của Tesla.

Hiểu được vai trò của hệ thống giúp ngăn ngừa việc sử dụng sai mục đích và cải thiện kết quả an toàn. Vì vậy, hãy dành năm phút đọc hướng dẫn sử dụng hoặc xem hướng dẫn nhanh về các tính năng của xe. Bằng cách đó, khi hệ thống được kích hoạt, bạn vẫn là người lái chính. Hãy nhớ rằng bạn không bao giờ là người lái xe phía sau nếu bạn ngồi sau tay lái.