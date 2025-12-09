Gia đình trẻ chọn VinFast VF 3 vì 'đi 2 tuần tốn chưa bằng 1 bát phở' 09/12/2025 14:34

(PLO)-Với nhiều chủ xe, VinFast VF 3 đang trở thành biểu tượng mới của lựa chọn thông minh: nhỏ gọn nhưng thực dụng, chi phí thấp nhưng trải nghiệm vượt mong đợi.

VinFast VF 3 đang cho thấy sức hút mạnh mẽ ở cả thị trường nội địa cũng như quốc tế, nhờ thiết kế vuông vức cá tính, bảng màu trẻ trung và khả năng tùy biến theo phong cách riêng.

Trên mạng xã hội, từ quán cà phê đến các nhóm xê dịch, VF 3 xuất hiện như một biểu tượng phong cách mới của giới trẻ.

VinFast VF 3 xứng đáng là “City EV” chuẩn mực

Sức hút này còn đến từ khả năng vận hành “thừa dùng” không chỉ trong đô thị mà còn trên những hành trình dài.

VF 3 xuất hiện như một biểu tượng phong cách mới của giới trẻ. Ảnh: ĐỨC HOÀNG

Sau hành trình 6.800 km đi qua 4 quốc gia, chuyên gia Nguyễn Thanh Hải (Hải Kar) đánh giá VF 3 là mẫu xe “vui vẻ”, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đi lại hàng ngày. Theo anh, VF 3 thể hiện tốt nhất ở dải tốc độ 50-70 km/h và hoàn toàn xứng đáng với danh xưng “city EV” chuẩn mực.

Với người dùng phổ thông, những trải nghiệm nhỏ nhưng đủ “ghi điểm” lại càng rõ nét. Anh Vũ Tuấn (Hà Nội) cho biết chiếc VF 3 mang lại giá trị vượt mức giá 300 triệu đồng ở những chi tiết tưởng chừng đơn giản như điều hòa mát nhanh, gầm cao giúp xoay xở linh hoạt và tầm nhìn thoáng.

“Với những gì VF 3 thể hiện, đây là chiếc xe không đối thủ ở tầm giá này”, anh nói.

Từng là người “anti xe điện”, anh Minh Phú (Hà Nội) cho biết VF 3 khiến anh thay đổi hoàn toàn quan điểm. “Xe êm, mượt, dễ lái. Tôi chốt mua ngay cho vợ vì nó đơn giản và thực dụng”, anh nói. Nhờ mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc, việc sạc điện cũng trở nên dễ dàng. “Tôi thường cắm sạc 20-30 phút rồi ngồi cà phê. Tiện hơn mình tưởng rất nhiều”, anh chia sẻ thêm.

Xuống tiền không lăn tăn vì quá “dễ mua - dễ nuôi”

Không chỉ là mẫu xe “dễ lái”, VF 3 còn ghi điểm khi trở thành một trong những chiếc ô tô dễ sở hữu nhất hiện nay.

VinFast VF 3 đang bán ra với giá 302 triệu đồng. Ảnh: ĐỨC HOÀNG

Với mức giá 302 triệu đồng, trong dịp cuối năm khách mua xe còn nhận loạt ưu đãi lớn: giảm thẳng 4% giá bán theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3, hỗ trợ 5 triệu đồng (7,5 triệu đồng tại một số tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi thiên tai) cho khách chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, tặng hai năm bảo hiểm vật chất có thể quy ra tiền mặt trị giá 6,5 triệu đồng và miễn phí chọn màu nâng cao trị giá 8 triệu đồng.

Cũng trong tháng 12, người dùng tại Hà Nội và TP.HCM còn được nhận thêm 6 triệu đồng điểm VinClub, đồng thời được nhận quà tri ân là một chai rượu nhân dịp Tết Bính Ngọ. Khách hàng đặt mua trực tuyến qua vinfastauto.com được hưởng thêm ưu đãi 2%, giúp mức giá thực tế càng trở nên dễ tiếp cận.

VF 3 cũng nổi bật với chi phí vận hành cực thấp. Chính sách miễn phí sạc điện giúp chủ xe không mất tiền nhiên liệu đến 30-6-2027. Cộng thêm việc xe điện không có các hạng mục hao mòn như dầu máy, bugi hay lọc gió động cơ, chi phí nuôi xe giảm đáng kể, đặc biệt phù hợp với người thu nhập trung bình, gia đình trẻ hoặc người mới lên đời ô tô.

Vợ tôi đi hai tuần mới cần sạc. Sau này nếu phải trả tiền thì sạc đầy cũng chỉ vài chục nghìn, chưa bằng bát phở. Anh Vũ Tuấn

Theo các chuyên gia, VF 3 đang trở thành biểu tượng của lựa chọn thông minh: nhỏ gọn nhưng thực dụng, chi phí thấp nhưng trải nghiệm vượt xa mong đợi. Khi một mẫu ô tô điện có thể giúp người dùng tiết kiệm tối đa, dễ lái và dễ đồng hành mỗi ngày, không khó hiểu vì sao VF 3 đang được nhiều gia đình trẻ ưu tiên như “chiếc xe mở đường” cho hành trình bước vào kỷ nguyên phương tiện xanh.