Thương hiệu taxi Việt sẽ hiện diện mạnh tại nước đông dân nhất thế giới 09/12/2025 13:32

(PLO)-Ấn Độ sẽ là nước tiếp theo có thương hiệu taxi điện Xanh SM.

Trong báo cáo mới phát hành, Tập đoàn Vingroup cho biết, đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Chính quyền bang Telangana (Ấn Độ) tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Telangana Rising, với đề xuất đầu tư khoảng 3 tỉ USD theo từng giai đoạn nhằm phát triển hệ sinh thái đa ngành tại bang Telangana.

Theo MOU, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu các cơ hội hợp tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực như đô thị thông minh, sản xuất, y tế, giáo dục, du lịch, năng lượng tái tạo, hạ tầng trạm sạc trên tổng diện tích khoảng 2.500 héc ta tại Telangana, bên cạnh dịch vụ taxi xanh.

Cụ thể, trong lĩnh vực giao thông xanh, Vingroup đề xuất triển khai tại bang Telangana mô hình taxi điện Xanh SM quy mô lớn đầu tiên tại Ấn Độ, kết hợp nền tảng dịch vụ di chuyển thông minh.

Đồng thời, Vingroup cũng có thể nghiên cứu cơ hội tiềm năng liên quan đến sáng kiến sản xuất xe điện trong tương lai.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Vingroup thông qua VinEnergo đề xuất đầu tư dự án điện mặt trời công suất 500 MW trên diện tích khoảng 485 héc ta, cung cấp nguồn điện xanh ổn định cho khu đô thị, khu công nghiệp và toàn bộ hệ sinh thái giao thông điện hóa.

Ông Phạm Sanh Châu (trái), Tổng Giám đốc Vingroup Châu Á kiêm Tổng Giám đốc VinFast Châu Á, và ông Sanjay Kumar, Thứ trưởng Bộ Công thương, Chính quyền Bang Telangana, tại buổi lễ ký kết.

Ngài A. Revanth Reddy, Thủ hiến bang Telangana, phát biểu: “Khoản đầu tư trị giá 3 tỉ USD của Vingroup là minh chứng mạnh mẽ cho niềm tin vào tầm nhìn ‘Telangana Rising’, đặc biệt là định hướng của chúng tôi trong phát triển đô thị bền vững và hạ tầng xanh.

Đây không chỉ là dòng vốn, mà còn là sự hợp tác nhằm xây dựng một thành phố tương lai, đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không, đồng thời triển khai đội taxi điện quy mô lớn đầu tiên tại Ấn Độ, qua đó trực tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Chính quyền bang cam kết đẩy nhanh tiến độ triển khai để bảo đảm tầm nhìn mang tầm vóc toàn cầu này sớm trở thành hiện thực ở địa phương”.

Trước đó, Vingroup đã hiện diện tại Ấn Độ thông qua hãng xe điện VinFast với dải sản phẩm cao cấp và nhà máy lắp ráp đã đi vào hoạt động tại Tamil Nadu. VinFast cũng đang xây dựng hệ sinh thái xe điện tại Ấn Độ, với tầm nhìn chung là đưa cuộc cách mạng giao thông xanh đến gần hơn với mọi người.