5 mẫu xe Volkswagen và Skoda sắp ra mắt thị trường 09/12/2025 10:30

(PLO)- Skoda Kushaq, Slavia, Volkswagen Taigun, Virtus sắp có bản nâng cấp; trong khi Volkswagen Tera là mẫu SUV dưới 4 m hoàn toàn mới.

Nằm trong chiến lược mới tại Ấn Độ, Volkswagen và Skoda đã ra mắt những mẫu SUV và sedan mới như Taigun và Slavia tại thị trường này.

Tất cả các mẫu xe Volkswagen và Skoda đều nhận được phản hồi tích cực từ người mua. Cả hai thương hiệu đều cung cấp các gói bảo dưỡng hấp dẫn, mang lại lợi thế cho người mua. Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe Skoda và Volkswagen dự kiến sẽ sớm ra mắt thị trường.

Skoda Kushaq bản nâng cấp

Skoda Kushaq là mẫu SUV đầu tiên ra mắt theo chiến lược mới. Sau thời gian có mặt trên thị trường, Kushaq sắp có bản cập nhật và đang trong quá trình thử nghiệm.

Phần đầu và đuôi xe sẽ có những thay đổi về thẩm mỹ. Xe dự kiến được cập nhật hệ thống hỗ trợ lái xe chủ động cấp độ 2 (ADAS). Về vận hành, xe tiếp tục trang bị động cơ 1.0 TSI và 1.5 TSI với tùy chọn hộp số sàn, tự động và DSG.

Skoda Slavia bản nâng cấp

Nối tiếp Kushaq, mẫu sedan Slavia facelift cũng sẽ sớm ra mắt với những thay đổi về ngoại thất.

Tương tự mẫu SUV đàn anh, Slavia sẽ trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe chủ động (ADAS) cấp độ 2. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.0 lít, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 178 Nm, đi kèm hộp số sàn hoặc tự động. Ngoài ra, phiên bản động cơ tăng áp 1.5 lít (150 mã lực, 250 Nm) sẽ có tùy chọn hộp số sàn hoặc tự động ly hợp kép (DSG).

Volkswagen Taigun bản nâng cấp

Mở đầu danh sách của Volkswagen là Taigun. Mẫu SUV nhỏ gọn này có doanh số khá tốt và đang trong quá trình nâng cấp ngoại hình. Hình ảnh chạy thử của xe cũng đã xuất hiện rải rác.

Về mặt cơ khí, Taigun vẫn giữ nguyên nhưng ngoại thất sẽ được tinh chỉnh. Bản nâng cấp dự kiến ra mắt vào năm sau.

Volkswagen Virtus bản nâng cấp

Virtus - mẫu sedan phổ biến trong phân khúc cỡ trung cũng nằm trong lộ trình nâng cấp. Xe sẽ thay đổi ngoại thất và bổ sung tính năng an toàn như ADAS cấp độ 2. Virtus tiếp tục sử dụng hai tùy chọn động cơ 1.0 TSI và 1.5 TSI.

Volkswagen Tera hoàn toàn mới

Sau thời gian cân nhắc, Volkswagen quyết định phát triển mẫu SUV dài dưới 4 m. Trên thị trường quốc tế, hãng đã ra mắt mẫu SUV tên Tera và một phiên bản dành riêng cho Ấn Độ có thể đang được phát triển.

Xe sử dụng chung nền tảng với Kushaq, Taigun và các mẫu xe khác thuộc tập đoàn Skoda-Volkswagen. Tera trang bị động cơ 1.0 TSI, đi kèm tùy chọn hộp số sàn và tự động.