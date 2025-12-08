CSGT TP.HCM nói về hành vi 'bốc đầu' xe đạp để đi bằng một bánh 08/12/2025 16:32

(PLO)-Theo Phòng CSGT, Công an TP.HCM, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định người điều khiển xe đạp, xe đạp máy không được thực hiện hành vi đi xe bằng một bánh đối với xe đạp.

Ngày 8-12, Phòng CSGT, CÔng an TP.HCM thông tin xử lý vi phạm hành chính thanh thiếu niên điều khiển xe đạp đi bằng một bánh.

Theo Phòng CSGT, lúc 19 giờ ngày 7-12-2025, thông qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, Đội CSGT Bến Thành đã phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe đạp bằng một bánh trên tuyến đường Trần Hưng Đạo.

2 thanh niên đi xe bằng một bánh đối với xe đạp trên tuyến Trần Hưng Đạo. Ảnh: PC08

Hành vi đi xe bằng một bánh đối với xe đạp không chỉ gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Bởi lẽ, khi đi xe đạp bằng một bánh, người điều khiển phương tiện sẽ dễ bị mất thăng bằng, dẫn đến té ngã hoặc khi có các tình huống bất ngờ xảy ra, việc điều chỉnh về tốc độ, phanh xe cũng gặp khó khăn, do đó không chỉ gây tai nạn cho bản thân mà còn có thể gây tai nạn giao thông cho những người tham gia giao thông khác.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định người điều khiển xe đạp, xe đạp máy không được thực hiện hành vi đi xe bằng một bánh đối với xe đạp. Đồng thời, Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe quy định: Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp thực hiện hành vi đi xe bằng một bánh đối với xe đạp.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, cán bộ chiến sỹ Đội CSGT Bến Thành đã tiến hành yêu cầu 2 nam thanh niên chấm dứt hành vi vi phạm và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi đi xe bằng một bánh đối với xe đạp. Được biết 2 nam thanh niên tuổi đời còn rất trẻ, gồm N.D.K (sinh năm 2011), ngụ tại Phường Bảy Hiền, TP.HCM và N.T.H (sinh năm 2009), ngụ tại Phường Tân Định, TP.HCM.

Trong quá trình xử lý vi phạm, cán bộ chiến sỹ Đội CSGT Bến Thành cũng đã giải thích cụ thể, rõ ràng về những quy định của pháp luật, mức xử phạt đối với hành vi đi xe bằng một bánh đối với xe đạp. Đồng thời, yêu cầu người vi phạm thực hiện việc ký cam kết không tái phạm hành vi vi phạm này, nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.

Đội CSGT Bến Thành cũng khuyến cáo đến phụ huynh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục con em mình, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các em tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông. Mỗi người dân đều ý thức được trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn cho bản thân mình và cho những người xung quanh thì sẽ giảm thiểu được những nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn giao thông.