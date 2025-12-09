Chiếc ô tô siêu nhỏ giá 300 triệu đồng có khả năng thay xe máy 09/12/2025 20:21

(PLO)-Cơ hội đang đến với chiếc ô tô siêu nhỏ này.

Fiat Topolino, mẫu ô tô điện cỡ nhỏ được thiết kế để di chuyển trên những đường phố châu Âu chật hẹp và đông đúc, sẽ được giới thiệu tại thị trường Mỹ, nơi vốn ưa chuộng các dòng xe bán tải và SUV ngoại cỡ.

Topolino nghĩa là "chuột nhỏ" trong tiếng Ý. Chiếc ô tô Fiat Topolino được phân cấp tại châu Âu là xe bốn bánh hạng nhẹ, không phải là ô tô truyền thống, cho phép vận hành tốc độ thấp trong đô thị và ít yêu cầu về quy tắc an toàn và giấy phép.

Fiat Topolino sẽ là mẫu xe thứ 2 bán tại Mỹ, bên cạnh mẫu xe điện đô thị 500e, có thể chạy trên đường cao tốc, nhưng chỉ bán được khoảng 2.000 chiếc kể từ đầu năm 2024.

Thông tin về việc Topolino gia nhập thị trường Mỹ xuất hiện giữa lúc sự quan tâm đến các loại xe siêu nhỏ đang gia tăng, đặc biệt là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khen ngợi dòng xe Kei car của Nhật là rất nhỏ và thực sự dễ thương tại một cuộc họp báo gần đây. Đồng thời ông cũng đồng ý cho phép dòng xe siêu nhỏ được bán tại Mỹ.

Ô tô Fiat Topolino có tốc độ tối đa 45 kmh, và phạm vi hoạt động khoảng 80 km cho mỗi lần sạc. Chiếc xe có thể sạc bằng cáp cắm vào ổ cắm gia đình tiêu chuẩn. Giá bán hiện nay là 11.500 USD, tương đương 303 triệu đồng.