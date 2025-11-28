Thay đổi trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới? 28/11/2025 15:32

(PLO)-Thông tư 130/2025/TT-BQP quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 130/2025/TT-BQP sửa đổi Thông tư 67/2024/TT-BQP quy định trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Thông tư 130/2025/TT-BQP của Bộ Quốc Phòng có hiệu lực từ 26-11-2025. Ảnh: PHI HÙNG

Theo đó, tại Thông tư 130/2025/TT-BQP đã sửa đổi một số nội dung của Thông tư 67/2024/TT-BQP về trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, cụ thể:

Tại Điều 1 Thông tư 130/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 5 Thông tư 67/2024/TT-BQP về thẩm định, phê duyệt hoặc công nhận hồ sơ thiết kế như sau:

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật quyết định phê duyệt hoặc công nhận hồ sơ thiết kế sản xuất, lắp ráp theo quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục kèm theo Thông tư 67/2024/TT-BQP quy định trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Trường hợp nội dung thẩm định phức tạp thì thời gian tối đa không vượt quá 14 ngày;

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, Cục Xe máy - Vận tải/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật thông báo bằng văn bản đến Cơ sở sản xuất, lắp ráp hoặc đơn vị đặt hàng để bổ sung hồ sơ.

Tại Điều 2 Thông tư 130/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 6 Thông tư 67/2024/TT-BQP về thẩm quyền, trình tự cấp Giấy Chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc sản xuất, lắp ráp trong nước như sau:

Trong thời hạn 21 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra, cấp Giấy Chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc sản xuất, lắp ráp trong nước;

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Cục Xe máy - Vận tải/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật thông báo bằng văn bản đến đơn vị được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ trực tiếp mua sắm hoặc cơ sở sản xuất, lắp ráp hoặc đơn đặt hàng để bổ sung hồ sơ.

Thông tư 130/2025/TT-BQP có hiệu lực từ 26-11-2025.