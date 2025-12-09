Từ 0 giờ đêm 9-12, điều chỉnh giao thông trên đường Lê Lợi, phường Sài Gòn 09/12/2025 18:43

(PLO)- Từ 0 giờ đêm ngày 9-12 đến ngày 16-12, trên làn xe ô tô đường Lê Lợi, phường Sài Gòn sẽ diễn ra sự kiện, người dân lưu ý để di chuyển lộ trình phù hợp.

Ngày 9-12, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông tuyến đường Lê Lợi (phường Sài Gòn, TP.HCM) để phục vụ tổ chức sự kiện.

Người dân di chuyển khu vực đường Lê Lợi. Ảnh: NHƯ NGỌC

Theo đó, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông để tổ chức sự kiện, PC08 thông báo các nội dung liên quan như sau:

Địa điểm tổ chức là làn xe ô tô đường Lê Lợi, phường Sài Gòn. Khu vực tổ chức được chia thành 2 đoạn: Đoạn từ Nguyễn Huệ đến Pasteur và đoạn từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thời gian: Từ 0 giờ đêm ngày 9-12-2025 đến ngày 16-12-2025 (Bao gồm thời gian tổ chức thi công các hạng mục, thời gian hoạt động chính thức và thu dọn sau khi kết thúc).

Lộ trình thay thế:

Người dân tham gia giao thông có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề đường Lê Lợi như đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn vào các khung giờ cao điểm. Các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường.

PC08 lưu ý, người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, PC08 sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và tuyến đường này.