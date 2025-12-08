TP.HCM đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công 08/12/2025 15:35

(PLO)- Theo báo cáo của Sở NN&MT TP.HCM, tính đến ngày 28-11, tổng số vốn tổng vốn bồi thường năm 2025 là 56.949,29 tỉ đồng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM (NN&MT) vừa báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công các dự án được giao vốn bồi thường trong năm 2024, năm 2025 (báo cáo tính đến ngày 28-11-2-2025).

Tỉ lệ giải ngân hơn 63%

Theo báo cáo của Sở NN&MT, tính tới thời điểm hiện tại, tổng vốn bồi thường năm 2025 cập nhật đến ngày 28-11 của ba khu vực (TP.HCM cũ, Bình Dương cũ, Bà Rịa- Vũng Tàu cũ) là 287 dự án, với tổng vốn bồi thường là 56.949,29 tỉ đồng, đã giải ngân là 36.204,24/56.949,29 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 63,57%.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đang đẩy nhanh công tác bồi thường. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Theo báo cáo, các dự án được giao vốn bồi thường năm 2024, năm 2025, nhất là dự án trọng điểm, còn gặp khó khăn, vướng mắc chưa thể giải ngân.

Cụ thể, với một số dự án được giao vốn bồi thường năm 2025 có 38 dự án Sở NN&MT có ý kiến gửi Sở Tài chính xem xét, tham mưu, trình UBND TP điều hòa giảm vốn dự án. Sau khi được UBND TP chấp thuận sẽ giải ngân được số vốn bồi thường đã giao năm 2025.

Ngoài ra, hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số dự án cũng đang gặp khó, dẫn tới việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm.

Điển hình với dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm, có 2.186 trường hợp bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều trường hợp chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ông Văn Đức Quang, Giám đốc dự án rạch Xuyên Tâm, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cho biết, đối với phạm vi mặt bằng 20 hộ thuộc khu dân cư Tân Thuận, UBND TP đã có các chỉ đạo để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Hiện nay, UBND phường Bình Lợi Trung, Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng quận Bình Thạnh và Công ty Tân Thuận đang phối hợp thực hiện.

Ngoài ra, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM đã chủ động phối hợp cùng UBND phường Bình Lợi Trung, phường Bình Thạnh, phường Gia Định và Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng quận Bình Thạnh thực hiện kiểm tra mặt bằng và bàn giao theo đoạn tuyến để đơn vị thi công chủ động kế hoạch triển khai thi công dự án.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường, TP đã bố trí vốn năm 2025 cho dự án rạch Xuyên Tâm là khoảng 1.800 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến giữa tháng 11 chỉ giải ngân được gần 50%, thấp hơn tỉ lệ giải ngân chung của TP.

Để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải ngân vốn đầu tư công, UBND TP, các sở, ngành có liên quan sẽ tập trung ưu tiên hỗ trợ về vốn, về cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cho dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Khẩn trương bồi thường cho các dự án

Để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công các dự án được giao vốn bồi thường, Sở NN&MT TP kiến nghị các sở ngành, chủ đầu tư dự án, UBND phường, xã, đặc khu liên quan tập trung khẩn trương thực hiện theo đúng tiến độ, thời gian quy định nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân các dự án được giao vốn bồi thường năm 2025 theo chỉ đạo của UBND TP.

Đối với vị trí dự án cần mặt bằng trống để thi công đảm bảo kịp tiến độ, chủ đầu tư cần chủ động liên hệ địa phương nơi có đất thu hồi; Ban Bồi thường có dự án phải rà soát đảm bảo tính pháp lý dự án, thực hiện thu hồi đất và bàn giao mặt bằng trống cho chủ đầu tư dự án thi công theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Ông Lê Anh Tú, Phó giám đốc Sở NN&MT TP.HCM kiến nghị UBND các xã, phường, đặc khu và các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Đồng thời chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Đối với các kiến nghị, giải pháp vượt thẩm quyền, cần nhanh chóng tổng hợp, báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn đối với các vấn đề còn vướng mắc mà pháp luật không quy định để tránh tình trạng kéo dài thời gian thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Song song đó, các đơn vị có liên quan cần chịu trách nhiệm về việc giải ngân vốn đầu tư công cũng như vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng được bố trí tại địa phương.

Theo báo cáo của các Trung tâm Phát triển quỹ đất, hiện nay một số dự án đang giao vốn cao hơn khối lượng thực tế thực hiện dẫn đến kết quả giải ngân phần vốn bố trí cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thấp hơn so với thực tế.

Sở NN&MT kiến nghị UBND TP chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương và các đơn vị trực thuộc Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Dĩ An, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Thuận An và UBND 36 xã, phường rà soát điều chỉnh cho phù hợp để đảm bảo công tác giải ngân được phản ánh đúng bản chất, phù hợp quy định pháp luật.