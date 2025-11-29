Cần Thơ mong muốn các doanh nghiệp Nga đầu tư vào năng lượng, nông nghiệp và công nghiệp 29/11/2025 18:50

(PLO)- Làm việc với Đoàn đại biểu Hội đồng liên bang Quốc hội liên bang Nga, Bí thư Cần Thơ bày tỏ mong muốn các mặt hàng lợi thế sẽ được xuất khẩu sang Nga nhiều hơn và mong doanh nghiệp Nga đến đầu tư vào nhiều lĩnh vực.

Chiều 29-11, lãnh đạo Thành ủy, UBND, Đoàn ĐBQH TP Cần thơ đã tiếp đón, làm việc với Đoàn đại biểu Hội đồng liên bang Quốc hội liên bang Nga do ông Yatskin Andrey Vladimirovich, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng liên bang, đại diện cơ quan hành pháp chính quyền tỉnh Rostov làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Hội đồng liên bang Quốc hội liên bang Nga đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ chiều 29-11. Ảnh: NHẪN NAM

Cùng tham dự buổi tiếp đón có ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội và ông Phạm Phú Bình, Phó chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Yatskin Andrey Vladimirovich đã nhắc lại những hoạt động trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước để khẳng định cho mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong bối cảnh mới.

Ông Yatskin Andrey Vladimirovich phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NHẪN NAM

Ông cũng bày tỏ niềm vui khi được đến thăm TP Cần Thơ, quê hương của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Theo đó, ông Yatskin Andrey Vladimirovich đánh giá cao tốc độ phát triển kinh tế của TP, có hệ thống giao thông đường bộ rất tốt và có các cảng như cảng Cái Cui, đây một trong những mối quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư Nga.

“Tôi cho rằng các nhà đầu tư, các doanh nghiệp của Nga sẽ rất quan tâm để đến tìm hiểu các cơ hội hợp tác đầu tư tại đây” – ông Yatskin Andrey Vladimirovich khẳng định và bày tỏ ông cùng các đồng nghiệp rất mong muốn được mở rộng hợp tác trực tiếp giữa địa phương của Nga kết nối với các địa phương của Việt Nam.

Nói về đẩy nhanh phát triển du lịch, ông nhắc lại đề xuất về việc tăng cường sử dụng thẻ ngân hàng của Nga và mong sớm mở các điểm giao dịch tại TP.

Tại đây, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đã thông tin đến đoàn của Nga một số nét cơ bản về TP như quy mô dân số, diện tích và tiềm lực kinh tế.

Ông Lê Quang Tùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NHẪN NAM

Cạnh đó, Bí thư Tùng cũng cho biết dự kiến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP đạt 8,3%. TP có vị trí chiến lược trong vùng ĐBSCL, với lợi thế đường thủy nội địa và tiềm năng kinh tế biển; có hệ thống giao thông đường bộ thông suốt từ TP.HCM, hệ thống đường bộ cao tốc kết nối với các địa phương cơ bản đang hoàn thiện; có sân bay quốc tế, cảng biển; là địa phương xuất khẩu lúa gạo và thủy sản lớn thứ 2 cả nước, có thế mạnh rất lớn về nông nghiệp…

Theo Bí thư Lê Quang Tùng, 10 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của TP sang Nga rất khiêm tốn, chỉ khoảng 2,5 triệu USD, với các mặt hàng chủ yếu là dược phẩm, thuốc thú y. Bí thư TP mong rằng sắp tới những mặt hàng thế mạnh là lúa gạo và thủy, hải sản sẽ được xuất khẩu sang Nga nhiều hơn.

Ông cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy các đoàn xúc tiến đầu tư thương mại giữa hai bên thời gian tới mạnh mẽ hơn. Đồng thời, mong phía Nga tìm một địa phương kết nối với TP để hỗ trợ về thương mại, đầu tư, trao đổi văn hóa; hỗ trợ quảng bá các tiềm năng cơ hội đầu tư vào Cần Thơ tới cộng đồng doanh nghiệp của Nga về một số lĩnh vực như năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu nông sản, thủy sản, công nghiệp hỗ trợ sản xuất công nghệ cao và vật liệu.

Cạnh đó là xúc tiến thương mại, du lịch, xem xét điều kiện mở đường bay thẳng từ TP đến các địa phương của Liên bang Nga, nhất là những vùng mà người dân Nga quan tâm đến khí hậu nhiệt đới, văn hóa đặc trưng của Cần Thơ.