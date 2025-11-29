Cần Thơ thu hồi 30 tỉ đồng trong tổng số 649 tỉ đồng của các vụ án tham nhũng, kinh tế 29/11/2025 11:48

Thi hành án Dân sự (THADS) TP Cần Thơ mới đây đã có báo cáo kết quả công tác năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND TP Cần Thơ.

TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ tham ô xảy ra tại BV Đa khoa TP Cần Thơ, liên quan Công ty Việt Á, hồi tháng 5-2025. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, kế hoạch năm 2025, cơ quan này phấn đấu đạt tỉ lệ thi hành xong trên 83,95% về việc và trên 51,9% về tiền trong tổng số án có điều kiện thi hành.

Kết quả, tổng số việc giải quyết là 50.869, sau khi trừ số ủy thác, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án, tổng số phải thi hành là 50.173 việc.

Trong đó, số có điều kiện thi hành là 27.996 việc, chiếm 55,8% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 15.565 việc, chiếm 30,02%. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 23.697 việc, đạt tỉ lệ 84,64%.

Tổng số tiền giải quyết là hơn 24.817 tỉ đồng, trong đó cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là hơn 11.578 tỉ đồng, số thụ lý mới là hơn 13.239 tỉ đồng (so với cùng kỳ năm 2024 thụ lý mới tăng hơn 5.871 tỉ đồng, tăng 79,7%).

Sau khi trừ số ủy thác (hơn 2.536 tỉ), số thu hồi, hủy quyết định thi hành án (hơn 17,5 tỉ), tổng số phải thi hành là hơn 22.263 tỉ. Trong đó, số có điều kiện thi hành là 7.084 tỉ, chiếm 31,82% trong tổng số phải thi hành… Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 3.784 tỉ, đạt tỉ lệ 53,43%.

Số việc phải thi hành đối với các khoản nợ của tổ chức tín dụng là 4.012 việc, tương ứng với hơn 12.469 tỉ (chiếm 8% về việc và 56,01% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Kết quả đã thi hành xong 307 việc, tương ứng với số tiền gần 1.224 tỉ, đạt tỉ lệ 13,07% về việc và 15,66% về tiền.

Theo báo cáo của THADS TP Cần Thơ, tỉ lệ thi hành xong về tiền đối với các khoản nợ của tổ chức tín dụng còn thấp, nhiều vụ việc kéo dài qua nhiều năm chưa xử lý dứt điểm; công tác định giá, bán đấu giá tài sản còn gặp nhiều khó khăn (không có người tham gia đấu giá, tài sản xuống cấp); một số tổ chức tín dụng chưa chủ động phối hợp trong việc cung cấp thông tin, tài liệu, xử lý tài sản đảm bảo.

Nguyên nhân là do phần lớn các vụ việc thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng có giá trị lớn, tài sản đảm bảo thi hành án phức tạp, nằm rải rác tại nhiều địa phương, thủ tục xử lý kéo dài; giá trị tài sản thường thấp hơn so với nghĩa vụ phải thi hành, dẫn đến sau khi xử lý vẫn không đủ thi hành hết nghĩa vụ...

Về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, báo cáo cho biết, tổng số phải thi hành 84 việc, với số tiền hơn 649 tỉ đồng. Số có điều kiện là 46 việc, với số tiền hơn 49 tỉ; đã thi hành xong 27 việc, với số tiền là 30 tỉ, còn đang thi hành 19 việc, số tiền hơn 18,7 tỉ. Số chưa có điều kiện thi hành là 37 việc, với số tiền 599,8 tỉ; hoãn một việc, với số tiền 329 triệu đồng.

Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết, trong năm 2025, tổng số việc, tiền phải thi hành của người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam, trại tạm giam là 8.855 việc, tương ứng với số tiền hơn 1.221 tỉ đồng. Kết quả đã thi hành xong 5.207 việc, tương ứng với số tiền là gần 100,6 tỉ đồng.