Cần Thơ sẽ mời chuyên gia phản biện quy hoạch tích hợp sau sáp nhập 26/11/2025 16:29

(PLO)- ĐH Kinh tế TP.HCM cam kết huy động đội ngũ chuyên gia hàng đầu để đồng hành cùng Cần Thơ trong việc tham gia góp ý, phản biện quy hoạch tích hợp của TP sau sáp nhập.

Chiều 26-11, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị ký kết bản ghi nhớ hợp tác với sáu trường đại học (ĐH) gồm ĐH Cần Thơ, Y dược Cần Thơ, Kinh tế TP.HCM, Nam Cần Thơ, Tây Đô và Võ Trường Toản.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Xây dựng TP Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP cho biết nghị quyết đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định mục tiêu xây dựng TP trở thành cực tăng trưởng của cả nước, là trung tâm vùng về thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, định hướng đến năm 2045 trở thành TP sinh thái, văn minh, hiện đại và đáng sống.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao chính là yếu tố cốt lõi. Việc ký kết bản ghi nhớ hôm nay thể hiện rõ cam kết của TP trong việc xem các trường đại học là đối tác chiến lược quan trọng, đồng hành cùng TP trong quá trình phát triển.

Theo đó, Chủ tịch TP giao giám đốc các sở, ban, ngành được phân công đầu mối phối hợp cùng các trường khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động và chương trình phối hợp cụ thể để triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết.

Các sở, ban, ngành TP cần chủ động đặt hàng và đề xuất các “bài toán thực tiễn” liên quan đến quy hoạch đô thị, quản lý tài nguyên, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực… để các nhà khoa học và sinh viên có cơ hội tham gia nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn.

UBND TP cam kết tạo dựng cơ chế phối hợp linh hoạt, hiệu quả, đồng hành cùng các trường để những nội dung hợp tác hôm nay sớm trở thành các kết quả, sản phẩm cụ thể, đóng góp thiết thực cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

UBND TP ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các trường đại học. Ảnh: NHẪN NAM

Phản biện quy hoạch tích hợp của TP sau sáp nhập

Liên quan đến quy hoạch tích hợp của TP sau sáp nhập ba địa phương, ông Trương Cảnh Tuyên trao đổi khi nội dung quy hoạch này tạm ổn thì TP sẽ mời chuyên gia, nhà khoa học, đặc biệt các trường như ĐH Kinh tế TP.HCM tham gia góp ý cùng chính quyền TP làm sao quy hoạch TP phải triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP, người dân và doanh nghiệp…

Trước đó, phát biểu tại hội nghị, TS Đinh Công Khải, Phó Giám đốc ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH), cho biết để Cần Thơ bứt phá, cần có những chính sách đột phá, dựa trên cơ sở khoa học và dữ liệu.

UEH cam kết huy động đội ngũ chuyên gia hàng đầu để đồng hành cùng TP trong việc tham gia góp ý, phản biện quy hoạch tích hợp của TP sau sáp nhập, đảm bảo cộng hưởng sức mạnh tổng hợp từ việc sáp nhập ba địa phương; các chủ trương, chương trình, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của TP.

Cùng với đó, tư vấn triển khai các chương trình tư vấn phát triển các ngành kinh tế trọng yếu thuộc đặc trưng của TP và Đồng bằng sông Cửu Long, hướng đến tăng trưởng hai con số và thực hiện thành công các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị…