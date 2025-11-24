Bí thư Cần Thơ Lê Quang Tùng: Lựa chọn đại biểu có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm 24/11/2025 10:30

(PLO)- Bí thư Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự phải công khai minh bạch. Người được lựa chọn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, có tầm nhìn.

Ngày 24-11, Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị triển khai công tác bầu cử. Ảnh: NHẪN NAM

Cần Thơ được phân bổ 18 ĐBQH

Tại hội nghị, bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch HĐND TP, đã thông tin về kế hoạch triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Ủy ban bầu cử TP.

Theo kế hoạch trên, thực hiện Nghị quyết 1891 ngày 10-11-2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XVI, TP Cần Thơ được phân bổ số ĐBQH được bầu là 18 đại biểu. Trong đó đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu là 8 đại biểu; đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu là 10 đại biểu.

Trên cơ sở số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi tỉnh, TP do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến, số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử được tính căn cứ theo số dân, do Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định theo đề nghị của Ủy ban bầu cử ở tỉnh và được công bố chậm nhất là ngày 25-12-2025 (80 ngày trước ngày bầu cử).

Ủy ban bầu cử TP gửi dự kiến danh sách đơn vị bầu cử ở địa phương về Hội đồng bầu cử quốc gia từ ngày 15 đến 20-12-2025.

Số lượng đại biểu HĐND TP và cấp xã được thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết 106 ngày 16-10-2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định số lượng Phó Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng Ban của HĐND cấp tỉnh, cấp xã và việc bố trí đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã hoạt động chuyên trách và Nghị quyết 107 ngày 16-10-2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử do Ủy ban bầu cử TP ấn định theo đề nghị của UBND TP, được công bố chậm nhất là ngày 25-12-2025.

Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử do Ủy ban bầu cử cấp xã ấn định theo đề nghị của UBND cùng cấp và được công bố chậm nhất là ngày 25-12-2025.

Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Lựa chọn người dám nghĩ dám làm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đề nghị cấp ủy thực hiện tốt công tác nhân sự theo Hướng dẫn 36 của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản liên quan.

Trong đó, công tác chuẩn bị nhân sự phải được tiến hành công khai minh bạch. Người được lựa chọn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tầm nhìn và năng lực tham gia hoạch định chính sách kiến tạo cho phát triển địa phương và đất nước.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu tuyệt đối không giới thiệu những người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Cạnh đó, thực hiện tốt việc bầu cử, đảm bảo bầu đủ số lượng ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp theo quy định, đặc biệt là coi trọng chất lượng đại biểu…

Đồng thời, tổ chức tốt việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong suốt quá trình bầu cử. Phát huy vai trò quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong quá trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử cũng như giám sát quá trình bầu cử. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, quyền bầu cử theo quy định của pháp luật…