Cần Thơ: Chuyển đổi Phòng công chứng Hậu Giang thành Văn phòng công chứng hoặc giải thể 22/11/2025 17:56

(PLO)- Phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp Cần Thơ ngoài chuyển đổi phòng công chứng Hậu Giang còn nêu việc hợp nhất các trung tâm trợ giúp pháp lý và đấu giá tài sản.

Mới đây, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn.

Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP sẽ nghiên cứu, rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị này, mỗi sở (trừ Sở GD&ĐT, Sở Y tế) chỉ duy trì một đơn vị thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập còn lại tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên.

Trong đó, đối với các đơn vị thuộc Sở Tư pháp, Phương án của TP đưa ra là chuyển đổi Phòng Công chứng tỉnh Hậu Giang thành văn phòng công chứng, trường hợp không chuyển đổi được thì giải thể.

Cạnh đó, hợp nhất Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Cần Thơ và phấn đấu chuyển sang cơ chế tự bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 2).

Hợp nhất Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP Cần Thơ, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giang và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sóc Trăng thành Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP Cần Thơ. Trong trường hợp cần thiết, nhưng vì điều kiện, khoảng cách địa lý có thể nghiên cứu thành lập Chi nhánh thuộc Trung tâm để cung ứng dịch vụ, Chi nhánh là đơn vị thuộc Trung tâm, không có con dấu và tư cách pháp nhân.