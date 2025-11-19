Cần Thơ: 'Thời gian doanh nghiệp được cấp giấy đất trung bình là 100 ngày trong khi luật quy định 17 ngày' 19/11/2025 17:09

(PLO)- Vấn đề trên được PGS.TS Phan Trung Hiền nêu ra trong báo cáo tổng kết đề án Khảo sát, đánh giá khả năng tiếp cận đất đai của doanh nghiệp và đề xuất giải pháp cải thiện để thu hút đầu tư ở TP Cần Thơ.

Chiều 19-11, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ họp Hội đồng nghiệm thu Đề án “Khảo sát, đánh giá khả năng tiếp cận đất đai của doanh nghiệp (DN) và đề xuất giải pháp cải thiện để thu hút đầu tư”. Đề án do Viện Kinh tế xã hội TP và Khoa Luật, Đại học Cần Thơ chủ trì thực hiện.

PGS.TS Phan Trung Hiền báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Báo cáo tóm tắt về đề án, PGS.TS Phan Trung Hiền, Trưởng Khoa Luật, Đại học Cần Thơ, Phó chủ nhiệm đề án, cho biết, hiệu quả thu hút đầu tư ở TP cũ chưa được như kỳ vọng. Cụ thể là tỉ lệ doanh nghiệp phải trì hoãn, hủy bỏ kế hoạch kinh doanh năm 2024 lên tới 75%.

Kết quả khảo sát của Sở Kế hoạch đầu tư TP Cần Thơ (cũ) cho thấy, đa số các nhà đầu tư đều mong muốn TP có những cơ chế chính sách hỗ trợ nhà đầu tư hơn nữa về thủ tục hành chính, đặc biệt là các nội dung liên quan đến khả năng tiếp cận đất đai, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Theo PGS.TS Phan Trung Hiền đề án nghiên cứu khả năng tiếp cận đất đai của DN trong mối quan hệ nhận quyền sử dụng đất từ Nhà nước thông qua các thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê đất; tại địa bàn 9 quận, huyện của TP (cũ). Các số liệu thu thập trong giai đoạn 2015 – tháng 4-2024, trước khi sáp nhập 3 địa phương.

Đề án nghiên cứu 8 nhóm vấn đề chính là quy hoạch đất đai, phát triển quỹ đất sạch, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính, tiếp cận thông tin, xác định giá đất, ưu đãi về đất đai, hỗ trợ DN.

Trong đó, khảo sát thủ tục hành chính về đất đai, “ở đây có ý kiến cho rằng thời hạn giải quyết hồ sơ đất đai dài hơn so với thời hạn quy định, có thể dài hơn do các nguyên nhân khách quan khác nhau nhưng trên thực tế người ta nói rằng thời gian DN được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất trung bình là 100 ngày trong khi luật quy định chỉ có 17 ngày, tức là thời gian cực kỳ là lâu, chậm chạp, tất nhiên có nhiều yếu tố khác nhau, không đổ cho văn phòng đất đai nhưng cái khó là có” – PGS.TS Phan Trung Hiền nói.

Cũng theo ông Hiền, “về tiếp cận thông tin đất đai, khi hỏi DN có dễ dàng tiếp cận thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không thì 15,65% không đồng ý, tức là họ cho rằng vẫn còn khó khăn trong tiếp cận thông tin. Khi hỏi, DN có cần trả chi phí không chính thức, ngoài quy định để nhận được thông tin mà mình yêu cầu thì 11,67% cho rằng đúng, chúng tôi có phải trả chi phí không chính thức. Điều đó cũng có nghĩa là ở đây ở kia cũng còn những chi phí ngoài quy định”.

Giải pháp cho nội dung này, PGS.TS Phan Trung Hiền đề xuất cần hoàn thiện áp dụng hệ thống GIS công khai (Geographic Information System) để hiển thị quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên nền tảng số; Cho phép các bên thứ ba như các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức xã hội tham gia giám sát việc thực thi công khai thông tin. Công khai đầy đủ, kịp thời quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư…

Về giá đất và thủ tục xác định giá đất, Phó chủ nhiệm đề án cho biết, khi đánh giá đối với mặt bằng đất tại TP Cần Thơ thì trên 50% đồng ý giá đất của TP cao hơn các tỉnh, thành trong khu vực; giá đất của TP tăng quá nhanh so với mức tăng bình quân trên thị trường. Ngoài ra, có 40,91% cho rằng sự thay đổi bảng giá đất của TP cần phù hợp với sự biến đổi của giá thị trường…