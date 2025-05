2 bị cáo trong vụ tham ô tại BV Đa khoa TP Cần Thơ được giảm án 27/05/2025 14:04

Ngày 27-5, tại trụ sở TAND TP Cần Thơ, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm vụ tham ô xảy ra tại Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ, liên quan Công ty Việt Á.

Hai bị cáo Phương, Thùy nghe tòa phúc thẩm tuyên án ngày 27-5. Ảnh: NHẪN NAM

Vụ án được đưa ra xét xử do có kháng cáo xin giảm nhẹ của hai bị cáo Phạm Ngọc Thùy, Đỗ Thị Yến Phương (cùng là cựu nhân viên xét nghiệm của Khoa xét nghiệm, BV Đa khoa TP Cần Thơ).

Theo đó, tòa phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt hai bị cáo Thùy, Phương mỗi người 6 năm tù cùng về tội tham ô tài sản (mỗi bị cáo được giảm 2 năm so với án sơ thẩm).

Theo tòa, bản án sơ thẩm xét xử các bị cáo theo Điểm a, Khoản 3 Điều 353 BLHS, áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ để tuyên phạt hai bị cáo mức hình phạt dưới khung là có căn cứ.

Tuy nhiên, qua xem xét, đánh giá toàn diện vụ án, cấp phúc thẩm thấy rằng tòa sơ thẩm chưa áp dụng tình tiết người phạm tội có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác. Vì vậy, tòa phúc thẩm áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ này cho các bị cáo và đã tuyên mức án như trên.

Trước đó, xử sơ thẩm vào tháng 12-2024, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt các bị cáo Thùy, Phương mỗi người 8 năm tù, Trần Tiến Lực (nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á) 5 năm tù, cùng về tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến 2021, BV Đa khoa TP Cần Thơ sử dụng kit xét nghiệm kèm hóa chất do Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (gọi tắt là Công ty Việt Á) sản xuất. Các loại kit và hóa chất đi kèm để xét nghiệm Viêm gan B, viêm gan C, Lao, Geno type C.

Trong thời gian phối hợp thực hiện hợp đồng mua bán kit xét nghiệm và hóa chất, Lực nói với Thùy, Phương, nếu quá trình xét nghiệm có tiết kiệm được hóa chất thì Công ty Việt Á sẽ hỗ trợ mua lại.

Từ đó, các bị cáo thống nhất cách thực hiện, bằng cách đưa vào đơn hàng mua sắm của BV Đa khoa TP Cần Thơ số lượng kit và hóa chất xét nghiệm nhiều hơn số lượng cần sử dụng. Số lượng nhiều hơn đó được giao bằng hàng khống là nước lọc.

BV Đa khoa TP Cần Thơ đã hoàn thành việc thanh toán tiền các đơn hàng cho Công ty Việt Á, trong đó có hơn 1,9 tỉ giá trị kit và hóa chất khống mà Phương, Thùy chiếm đoạt.

Lực giúp sức cho Phương, Thùy tiếp nhận đơn hàng khống chuyển về Việt Á, đổi bằng kit và hóa chất không phải hàng thật để BV bị mất số lượng kit và hóa chất bằng số tiền nêu trên.

Quá trình điều tra, Phương, Thùy khai tổng số tiền nhận từ Lực là 800 triệu, cả hai chia nhau mỗi người 400 triệu.

Sau khi bị khởi tố, Phương và Thùy đã nộp lại 800 triệu cho Cơ quan điều tra, Lực nộp 50 triệu, Công ty Việt Á nộp gần 1,5 tỉ để khắc phục toàn bộ hậu quả liên quan đến BV Đa khoa TP Cần Thơ.